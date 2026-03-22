Smart money

Πώς καλύπτω την υποχρέωση ηλεκτρονικών αποδείξεων (e-δαπάνες) και τι γίνεται αν δεν την πιάσω;. Ο φοροτεχνικός, Αλέξανδρος Γκούμας, απαντά στο Liberal.

Η απάντηση

Η ΑΑΔΕ απαιτεί ηλεκτρονικές δαπάνες (χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, e-banking / mobile banking, ηλεκτρονικό πορτοφόλι-wallet) ίσες με 30% του πραγματικού εισοδήματος. Οι δαπάνες που μετράνε για να επιτευχθεί το 30% είναι αγορές όπως σούπερ μάρκετ, ρούχα, καύσιμα, εστιατόρια και διάφορες υπηρεσίες όπως κομμωτήρια, ιατροί, υδραυλικοί και άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές προσμετρούνται αυτόματα από το σύστημα της ΑΑΔΕ και εμφανίζονται προσυμπληρωμένες στη φορολογική δήλωση, επομένως δεν χρειάζεται να κρατάτε χαρτιά ή αποδείξεις για να τις δηλώσετε. Επιπλέον, ορισμένες κατηγορίες δαπανών, όπως η πληρωμή για υπηρεσίες υγείας ή φαρμακευτικά προϊόντα, μπορεί να προσμετρούνται με συντελεστή μεγαλύτερο από 1, δηλαδή μετράνε παραπάνω για το χτίσιμο του αφορολόγητου, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει σημαντικά όσους χρειάζεται να καλύψουν το απαιτούμενο ποσό ηλεκτρονικών δαπανών. Στις ηλεκτρονικές δαπάνες δεν προσμετρούνται οι πληρωμές ενοικίου, πληρωμές δανείων , πληρωμές σε δημόσιους φορείς , μεταφορές χρημάτων σε τρίτους , πληρωμές ασφαλίστρων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε χρόνο η ΑΑΔΕ ανακοινώνει ποιες κατηγορίες επαγγελμάτων ή υπηρεσιών θα προσμετρώνται με αυξημένο συντελεστή, δηλαδή ποιες δαπάνες μετρούν «διπλά» για το χτίσιμο του αφορολόγητου. Οι ανακοινώσεις αυτές δημοσιεύονται πριν από την έναρξη της επόμενης φορολογικής περιόδου και καθορίζουν ποιοι επαγγελματίες και ποιες υπηρεσίες έχουν αυξημένη φορολογική αξία για τον υπολογισμό του ορίου του 30%.

Αν δεν φτάσετε το απαιτούμενο ποσό, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22% στη διαφορά. Για παράδειγμα, αν απαιτούνται e-δαπάνες ύψους 3.000 ευρώ και έχετε πραγματοποιήσει μόνο 2.000 ευρώ, τότε για τη διαφορά των 1.000 ευρώ θα πρέπει να πληρωθεί φόρος 22%, δηλαδή 220 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ευρώ που δεν καλύπτεται από ηλεκτρονικές δαπάνες επιβαρύνεται με αυτόν τον συντελεστή.

Η υποχρέωση αυτή αφορά όλους τους φορολογούμενους που έχουν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις ή άλλες πηγές, και έχει στόχο να περιορίσει τη φοροδιαφυγή και να ενθαρρύνει τη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών στην καθημερινή ζωή. Όλες οι πληρωμές που γίνονται με μετρητά δεν προσμετρούνται στο 30% και για αυτό το λόγο είναι σημαντικό να γίνονται οι περισσότερες αγορές με κάρτα ή μέσω ψηφιακών εφαρμογών. Επιπλέον, η παρακολούθηση των e-δαπανών μπορεί να γίνει εύκολα μέσα από τις τραπεζικές εφαρμογές ή τα statements των καρτών.

Από την υποχρέωση των e-δαπανών εξαιρούνται:

Άτομα άνω των 70 ετών – ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Όσοι βρίσκονται σε στρατιωτική θητεία

Άτομα με αναπηρία ή σοβαρά προβλήματα υγείας – που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές δαπάνες.

Άτομα με πολύ χαμηλό εισόδημα – κάτω από το όριο του αφορολόγητου.

Παιδιά και εξαρτώμενα μέλη οικογένειας – που δεν έχουν δικό τους φορολογητέο εισόδημα.

*Ο Αλέξανδρος Γκούμας είναι φοροτεχνικός και CCO στην εταιρεία λογιστών και συμβούλων CompuTax Α.Ε.