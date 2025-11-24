Ποιοι παίρνουν σήμερα το μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ και ποιοι μένουν εκτός 

Ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, το μεγάλο πακέτο ενισχύσεων που θα φτάσει συνολικά τα 600 εκατ. ευρώ και θα ωφελήσει περίπου 2,4 εκατομμύρια πολίτες. Η αρχή γίνεται με το σταθερό ετήσιο βοήθημα των 250 ευρώ, το οποίο θα πιστωθεί στους λογαριασμούς περισσότερων από 1,4 εκατομμυρίων συνταξιούχων, ανασφάλιστων υπερηλίκων και ατόμων με αναπηρία. Πρόκειται για την πρώτη από μια σειρά παρεμβάσεων που θα δουν οι πολίτες στα εισοδήματά τους το επόμενο διάστημα, καθώς ακολουθούν οι φοροελαφρύνσεις και οι αυξήσεις στις συντάξεις από τον Ιανουάριο.

Η ενίσχυση αφορά όσους έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος μέχρι το τέλος του 2024 και βρίσκονται εντός των εισοδηματικών και περιουσιακών ορίων.

Έτσι, για άγαμους ή χήρους το συνολικό ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 14.000 ευρώ, ενώ για έγγαμους το όριο ανεβαίνει στις 26.000 ευρώ. Ταυτόχρονα, η ακίνητη περιουσία δεν μπορεί να ξεπερνά τις 200.000 ή 300.000 ευρώ αντίστοιχα. Για τα νοικοκυριά όπου και οι δύο σύζυγοι είναι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, το βοήθημα καταβάλλεται ξεχωριστά σε κάθε δικαιούχο, αρκεί το μηνιαίο οικογενειακό καθαρό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 2.167 ευρώ. Αν ο ένας από τους δύο δεν έχει «κλείσει» τα 65, τότε το δικαιούται μόνο ο άλλος.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η προσωπική διαφορά, η οποία ενσωματώνεται στο φορολογητέο εισόδημα και μπορεί να στερήσει την ενίσχυση. Ένας συνταξιούχος που λαμβάνει 1.000 ευρώ σύνταξη φαίνεται ότι καλύπτει τα κριτήρια. Αν όμως στα ποσά αυτά προστεθούν 300 ευρώ προσωπικής διαφοράς, τότε το συνολικό φορολογητέο εισόδημα ανεβαίνει στις 1.300 ευρώ τον μήνα, υπερβαίνοντας το ετήσιο όριο και συνεπώς οδηγώντας σε απώλεια του επιδόματος. Το ίδιο ισχύει για τυχόν μισθώματα, τόκους, αναδρομικά ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα, καθώς και για την αξία της ακίνητης περιουσίας όπως αυτή υπολογίζεται στον ΕΝΦΙΑ. Όπου υπάρχουν λάθη ή αδικαιολόγητες υπερβάσεις, θα γίνουν διορθώσεις μέσα από τη διασταύρωση ΕΦΚΑ–ΑΑΔΕ.

Κάποιοι δεν θα λάβουν το επίδομα, ακόμη κι αν το περίμεναν. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει τα 65, όσοι υπερβαίνουν τα εισοδηματικά ή περιουσιακά όρια, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι που με τις αποδοχές τους ξεφεύγουν από τα όρια, καθώς και όσοι βρίσκονται σε καθεστώς προσωρινής σύνταξης ή αναμονής. Εκτός μένουν επίσης όσοι εισέπραξαν μεγάλα αναδρομικά εντός του 2024. Από το ηλικιακό πλαφόν εξαιρούνται μόνο οι συνταξιούχοι με αναπηρία.

Από σήμερα ενεργοποιείται και η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ, όπου ο κάθε ασφαλισμένος μπορεί να δει εξατομικευμένα αν είναι δικαιούχος, χωρίς να χρειάζεται να περιμένει την πληρωμή για να βγάλει συμπέρασμα.

Το δεύτερο «κύμα» ενισχύσεων έρχεται την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά θα λάβουν αυτόματα την επιστροφή ενός ενοικίου για το 2024, ένα μέτρο που έχει αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα και εφαρμόζεται κάθε Νοέμβριο. Το ποσό φτάνει έως τα 800 ευρώ και αυξάνεται σταδιακά για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Η επιστροφή αφορά τόσο κύρια κατοικία όσο και φοιτητική, χωρίς να απαιτείται αίτηση.

Για αρκετούς πολίτες, ιδιαίτερα όσους συνδυάζουν χαμηλές συντάξεις με μίσθωση κατοικίας, οι δύο ενισχύσεις θα καταβληθούν ταυτόχρονα. Σε μια περίοδο που το κόστος ζωής εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά, η σημερινή πληρωμή λειτουργεί ως μια αναγκαία ανάσα ενόψει του χειμώνα.