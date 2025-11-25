Ποιοι κερδίζουν από το πακέτο των 1,76 δισ. ευρώ - Οι μεγάλες αλλαγές που φέρνει ο Προϋπολογισμός

Σημαντικές ελαφρύνσεις για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογουμένους φέρνει ο Προϋπολογισμός του 2026, με το συνολικό πακέτο παρεμβάσεων να φτάνει τα 1,76 δισ. ευρώ.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ιδιοκτήτες ακινήτων, συνταξιούχοι, αγρότες και ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι θα δουν σταδιακά ουσιαστικές μειώσεις στη φορολογική τους επιβάρυνση.

Οι αλλαγές αφορούν κυρίως τον φόρο εισοδήματος, τη φορολογία ενοικίων, τα τεκμήρια, τον ΦΠΑ σε ευαίσθητες περιοχές του Αιγαίου και τον ΕΝΦΙΑ στους μικρούς οικισμούς.

Πήγες του οικονομικού επιτελείου επισημαίνουν οτι οι περισσότερες ελαφρύνσεις έχουν σταδιακό χαρακτήρα: τα οφέλη τους θα φανούν σε βάθος χρόνου και όχι άμεσα από την πρώτη χρονιά εφαρμογής.

Στεγαστικό: το μεγαλύτερο «μέτωπο» αλλαγών

Από το 2026 παρατείνεται για ακόμη ένα έτος η τριετής φοροαπαλλαγή για ιδιοκτήτες που διαθέτουν κενά ακίνητα σε μακροχρόνια μίσθωση. Η παράταση συνοδεύεται από διεύρυνση του μέτρου:

Για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, το όριο των 120 τ.μ. αυξάνεται κατά 20 τ.μ. για κάθε παιδί πέραν των δύο.

Αν ο ενοικιαστής φύγει πριν λήξει η τριετία, η απαλλαγή διατηρείται, εφόσον το ακίνητο μείνει κενό μόνο μία φορά και μισθωθεί ξανά.

Ειδικό καθεστώς ισχύει για εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς και ένστολους στο Δημόσιο, όπου αρκεί μίσθωση διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών.

Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η καθιέρωση ενδιάμεσου φορολογικού συντελεστή 25% (από 35%) για το κομμάτι των ενοικίων μεταξύ 12.000 και 24.000 ευρώ. Η παρέμβαση αναμένεται να ωφελήσει άμεσα περίπου 161.000 ιδιοκτήτες.

Επιπλέον, παρατείνονται η αναστολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές και οι εκπτώσεις για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, ενώ το 2026 παραμένει σε ισχύ και ο περιορισμός νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στο κέντρο της Αθήνας.

Τέλος, εισάγεται το νέο πλαίσιο «κοινωνικής αντιπαροχής», που στοχεύει στην κατασκευή κοινωνικών κατοικιών με αξιοποίηση δημόσιας γης — ένα μέτρο που εντάσσεται συνολικά στη στρατηγική αντιμετώπισης του στεγαστικού.

Νέο τοπίο διαμορφώνεται και για τον ΕΝΦΙΑ , καθώς από το 2026 ο φόρος μειώνεται κατά 50% για τις κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκων και από το 2027 καταργείται πλήρως. Για τους ακριτικούς νομούς (Έβρος, Δυτική Μακεδονία, Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος), το όριο ανεβαίνει στους 1.700 κατοίκους.

Η παρέμβαση καλύπτει σχεδόν 1 εκατομμύριο ακίνητα σε 12.724 οικισμούς σε όλη τη χώρα και έχει ετήσιο δημοσιονομικό αποτύπωμα περίπου 75 εκατ. ευρώ. Η κυβέρνηση συνδέει άμεσα τη ρύθμιση με την ενίσχυση της περιφέρειας και τη συγκράτηση του στεγαστικού κόστους.

Παράλληλα από την 1η Ιανουαρίου 2026, μειώνεται κατά 30% ο ΦΠΑ στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στη Σαμοθράκη και σε όλα τα νησιά των Δωδεκανήσων με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων. Το μέτρο, με ετήσιο κόστος 25 εκατ. ευρώ, στοχεύει τόσο στη μείωση του κόστους ζωής όσο και στην τόνωση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας.

Σημαντική ανάσα θα πάρουν δημόσιοι υπάλληλοι. Κι αυτό, διότι σημαντικό «κομμάτι» του πακέτου αφορά το Δημόσιο, με παρεμβάσεις ύψους 620 εκατ. ευρώ για το 2026. Ειδικότερα το πλέγμα των παρεμβάσεων περιλαμβάνει:

Οριζόντια αύξηση μισθών από τον Απρίλιο, συνδεδεμένη με την άνοδο του κατώτατου μισθού, νέο μισθολόγιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και αυξήσεις για τα Σώματα Ασφαλείας και βελτιώσεις σε επιδόματα εξωτερικού, ειδικών καθηκόντων και διδάκτρων τέκνων του ΥΠΕΞ.

Παράλληλα, προβλέπεται νέο ειδικό επίδομα για το προσωπικό των σωφρονιστικών καταστημάτων, με αναδρομική εφαρμογή, μισθολογική αναγνώριση για απόφοιτους πενταετών σπουδών, αφορολόγητο στο επίδομα βιβλιοθήκης των μελών ΔΕΠ και θεσμοθέτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας ερευνητών.

Σαφείς μειώσεις έρχονται και στα τεκμήρια, σε αυτό τον αναχρονιστικό μηχανισμό φορολόγησης. Από την αναμόρφωση αναμένεται να δώσει ανάσα σε σχεδόν μισό εκατομμύριο φορολογούμενους. Ειδικότερα, από το 2026 μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για 477.000 πολίτες, με ετήσιο κόστος 40 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται: