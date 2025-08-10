Ποιες χώρες έχουν τους υψηλότερους και τους χαμηλότερους κατώτατους μισθούς στην Ευρώπη;

Οι χώρες με τους υψηλότερους και χαμηλότερους κατώτατους μισθούς προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς διαμορφώνεται το βιοτικό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη το 2025.

Η Ευρώπη παρουσιάζει μεγάλες διαφορές στους κατώτατους μισθούς ανάμεσα στις χώρες της, επηρεάζοντας σημαντικά το βιοτικό επίπεδο των πολιτών της. Ωστόσο, το πόσο «ζυγίζει» πραγματικά ένας μισθός δεν εξαρτάται μόνο από το ποσό σε ευρώ, αλλά και από την αγοραστική δύναμη που αυτός παρέχει σε κάθε χώρα. Το Euronews εξετάζει τις σημαντικές διαφορές στους κατώτατους μισθούς ανά την Ευρώπη, αποκαλύπτοντας πόσο μεγάλη επίδραση έχει η αξία του ευρώ αλλά και η αγοραστική δύναμη σε κάθε χώρα.

Πέρα από τους αριθμούς, η πραγματική σημασία ενός μισθού κρίνεται από το τι μπορεί να αγοράσει κανείς με αυτόν στην καθημερινότητα. Σε αυτό το άρθρο, αναλύουμε τις χώρες με τους υψηλότερους και χαμηλότερους κατώτατους μισθούς, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς διαμορφώνεται το βιοτικό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη το 2025.

Σύμφωνα με την Eurostat, τον Ιούλιο του 2025, ο μηνιαίος κατώτατος μισθός πριν από τις κρατήσεις στην ΕΕ κυμαινόταν από 551 ευρώ στη Βουλγαρία έως 2.704 ευρώ στο Λουξεμβούργο.

Αν συμπεριληφθούν οι υποψήφιες χώρες για ένταξη στην ΕΕ, η Ουκρανία έχει τον χαμηλότερο κατώτατο μισθό, μόλις 164 ευρώ.

Πέντε χώρες της ΕΕ - η Ιταλία, η Δανία, η Σουηδία, η Αυστρία και η Φινλανδία — δεν έχουν καθόλου εθνικό κατώτατο μισθό.

Αν και το Λουξεμβούργο βρίσκεται στην κορυφή και η Ουκρανία στην τελευταία θέση, όταν προσαρμόζονται στην αγοραστική δύναμη, πώς συγκρίνεται ο κατώτατος μισθός σε όλη την Ευρώπη ανά χώρα;

Κατώτατοι μισθοί στην Ευρώπη





Όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας, υπάρχουν σημαντικές διαφορές στους κατώτατους μισθούς σε όλη την Ευρώπη, και η Eurostat ομαδοποιεί τις χώρες σε τρία επίπεδα μισθών.

Το Euronews πρόσθεσε μια τέταρτη κατηγορία που ομαδοποιεί τις χώρες με ελάχιστους μισθούς κάτω των 600 ευρώ και περιλαμβάνει τις υποψήφιες χώρες για ένταξη στην ΕΕ.

1- Υψηλότερη ομάδα: Πάνω από 1.500 ευρώ

Εκτός από τη Γαλλία, που προσφέρει 1.802 ευρώ, όλες οι άλλες χώρες της υψηλότερης ομάδας πληρώνουν πάνω από 2.000 ευρώ ως μηνιαίο ελάχιστο μισθό. Εκτός από το Λουξεμβούργο, σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται η Ιρλανδία (2.282 ευρώ), οι Κάτω Χώρες (2.246 ευρώ), η Γερμανία (2.161 ευρώ) και το Βέλγιο (2.112 ευρώ).

2- Μεσαία ομάδα: Μεταξύ 1.000 και 1.500 ευρώ.

Σε αυτή την ομάδα περιλαμβάνονται η Ισπανία (1.381 ευρώ), η Σλοβενία (1.278 ευρώ), η Πολωνία (1.100 ευρώ), η Λιθουανία (1.038 ευρώ), η Ελλάδα (1.027 ευρώ), η Πορτογαλία (1.015 ευρώ) και η Κύπρος (1.000 ευρώ). Αρκετές χώρες της μεσαίας ομάδας βρίσκονται λίγο πάνω από το όριο των 1.000 ευρώ. Αρκετές χώρες της μεσαίας ομάδας βρίσκονται λίγο πάνω από το όριο των 1.000 ευρώ.

3- Χαμηλή ομάδα: Μεταξύ 600 και 999 ευρώ

Κροατία (970 ευρώ), Μάλτα (961 ευρώ), Εσθονία (886 ευρώ), Τσεχία (841 ευρώ), Σλοβακία (816 ευρώ), Ρουμανία (797 ευρώ), Λετονία (740 ευρώ), Ουγγαρία (727 ευρώ), Μαυροβούνιο (670 ευρώ) και Σερβία (618 ευρώ) ανήκουν στην ομάδα των χωρών με τον χαμηλότερο ελάχιστο μισθό στην Ευρώπη, με μισθούς που κυμαίνονται μεταξύ 600 και 999 ευρώ.

4-Ομάδα με πολύ χαμηλό μισθό: κάτω από 600 ευρώ

Αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων και ένα κράτος μέλος της ΕΕ, έχουν ελάχιστους μισθούς κάτω των 600 ευρώ. Αυτή η χαμηλότερη ομάδα αποτελείται κυρίως από υποψήφιες χώρες για ένταξη στην ΕΕ. Περιλαμβάνει τη Βόρεια Μακεδονία (584 ευρώ), την Τουρκία (558 ευρώ), τη Βουλγαρία (551 ευρώ), την Αλβανία (408 ευρώ), τη Μολδαβία (285 ευρώ) και την Ουκρανία (164 ευρώ).

Χάσμα μεταξύ ανατολικής και δυτικής Ευρώπης

Υπάρχει έντονο γεωγραφικό χάσμα στους ονομαστικούς ελάχιστους μισθούς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές μεταξύ της Δυτικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Σε γενικές γραμμές, οι τέσσερις μισθολογικές ομάδες αντικατοπτρίζουν διαφορετικές περιοχές της ΕΕ.

Οι χώρες της υψηλότερης ομάδας βρίσκονται κυρίως στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη. Η μεσαία ομάδα περιλαμβάνει αρκετές χώρες της Νότιας και Κεντρικής Ευρώπης. Οι ομάδες χαμηλού και πολύ χαμηλού επιπέδου αποτελούνται κυρίως από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, των Βαλκανίων και υποψήφιες χώρες της ΕΕ.

Ο ρόλος της υψηλότερης παραγωγικότητας στους μισθούς

Σύμφωνα με την Δρ. Σωτηρία Θεοδωροπούλου του Ευρωπαϊκού Συνδικαλιστικού Ινστιτούτου (ETUI), η υψηλότερη παραγωγικότητα συνήθως ισοδυναμεί με βιώσιμα υψηλότερους μισθούς και ημερομίσθια γενικά.

Οι οικονομίες με μεγαλύτερη βιομηχανική ή χρηματοπιστωτική δραστηριότητα τείνουν να είναι πιο παραγωγικές, ενώ οι βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας παρουσιάζουν επίσης υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας. Η μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων είναι ένας άλλος παράγοντας.

Η κατάταξη μεταβάλλεται ανάλογα με την αγοραστική δύναμη

Κατά τη σύγκριση των κατώτατων μισθών μεταξύ των χωρών, τα πρότυπα αγοραστικής δύναμης (PPS) είναι σημαντικά, καθώς το κόστος διαβίωσης ποικίλλει σημαντικά.

Τα PPS παρέχουν μια πιο δίκαιη σύγκριση χρησιμοποιώντας ένα τεχνητό νόμισμα που αντικατοπτρίζει αυτό που μπορούν να αγοράσουν οι άνθρωποι στην κάθε χώρα. Ένα PPS είναι μια τεχνητή νομισματική μονάδα που, θεωρητικά, αγοράζει την ίδια ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών σε κάθε χώρα, σύμφωνα με την Eurostat.

Όταν προσαρμόζονται για την αγοραστική δύναμη, οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ των χωρών μειώνονται σημαντικά. Για παράδειγμα, στο Λουξεμβούργο, ο κατώτατος μισθός είναι 4,9 φορές υψηλότερος από αυτόν της Βουλγαρίας — ο υψηλότερος και ο χαμηλότερος στην ΕΕ.

Σε όρους PPS, η διαφορά αυτή μειώνεται σε 2,3 φορές. Ενώ το Λουξεμβούργο (2.035) εξακολουθεί να κατατάσσεται στην πρώτη θέση, η Εσθονία (886) έχει τον χαμηλότερο ελάχιστο μισθό σε PPS. Όταν συμπεριλαμβάνονται οι υποψήφιες χώρες για ένταξη στην ΕΕ, η Αλβανία αποτελεί την εξαίρεση στην τελευταία θέση, με PPS 566.

Στην κορυφή, η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες και το Βέλγιο ακολουθούν το Λουξεμβούργο. Ακολουθούν η Ιρλανδία και η Γαλλία.