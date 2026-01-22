Φορολογικές δηλώσεις 2026

Η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις του 2026 έχει ήδη ξεκινήσει και μισθωτοί και συνταξιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ίσως ένα σημαντικό μέρος των αποδοχών που εισέπραξαν το 2025 δεν επιβαρύνεται με φόρο εισοδήματος. Η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία προβλέπει ένα ευρύ πλέγμα εξαιρέσεων, το οποίο καλύπτει παροχές, αποζημιώσεις και επιδόματα που είτε συνδέονται άμεσα με την εργασία είτε έχουν έντονο κοινωνικό χαρακτήρα.

Πρακτικά, πρόκειται για εισοδήματα που δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία, με αποτέλεσμα να μην αυξάνουν τον φόρο και να μην επηρεάζουν την τελική εκκαθάριση.

Στην κατηγορία των αφορολόγητων παροχών εντάσσονται, κατ’ αρχάς, οι αποζημιώσεις που συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση της εργασίας. Εκτός φόρου παραμένουν τα έξοδα διαμονής και σίτισης, καθώς και η ημερήσια αποζημίωση που καταβάλλεται αποκλειστικά για ανάγκες της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εργοδότη. Το ίδιο ισχύει και για τις αποζημιώσεις εξόδων κίνησης για υπηρεσιακούς λόγους, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται με νόμιμα παραστατικά.

Αφορολόγητες είναι και οι παροχές που σχετίζονται με τη χρήση οχημάτων φιλικών προς το περιβάλλον. Κι αυτό γιατί δεν φορολογείται η αποζημίωση για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος που αφορά τη φόρτιση εταιρικού ή ατομικού οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων (έως 50 γραμμάρια CO₂ ανά χιλιόμετρο), όταν αυτή αφορά υπηρεσιακές μετακινήσεις. Αντίστοιχα, δεν επιβαρύνεται φορολογικά το κόστος φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στις εγκαταστάσεις του εργοδότη, όταν παρέχεται χωρίς χρηματικό αντάλλαγμα.

Εκτός φορολογίας μένουν επίσης οι υποχρεωτικές κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων, καθώς και οι εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών προς Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, είτε πρόκειται για υποχρεωτική είτε για προαιρετική ασφάλιση, εντός των προβλεπόμενων ορίων. Αφορολόγητες παραμένουν και οι εφάπαξ παροχές που καταβάλλονται από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου, όπως και τα ασφάλιστρα ομαδικών συνταξιοδοτικών συμβολαίων.

Σημαντικές εξαιρέσεις ισχύουν και για τις παροχές σε είδος. Προς αυτη την κατεύθυνση δεν φορολογούνται οι διατακτικές σίτισης έως 6 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα, οι παροχές ασήμαντης αξίας έως 27 ευρώ ετησίως, καθώς και η αποζημίωση για μηνιαίες ή ετήσιες κάρτες απεριορίστων διαδρομών στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για την παραχώρηση εταιρικού οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων, καθώς η αγοραία αξία του δεν φορολογείται όταν η Λιανική Τιμή Προ Φόρων δεν υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ. Για την υπερβάλλουσα αξία προβλέπεται φορολόγηση. Παράλληλα, ειδικό φορολογικό καθεστώς εφαρμόζεται και σε παροχές με τη μορφή μετοχών, είτε μέσω stock options είτε μέσω προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών, υπό συγκεκριμένες χρονικές προϋποθέσεις.

Μέριμνα υπάρχει και για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς εκτός φόρου παραμένουν το εξωϊδρυματικό επίδομα αλλά και κάθε συναφής οικονομική ενίσχυση προς άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως φορέα χορήγησης. Αφορολόγητες είναι και οι εργοδοτικές παροχές για την κάλυψη εξόδων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών έως 5.000 ευρώ ετησίως. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η οικονομική ενίσχυση για την απόκτηση τέκνου, ύψους έως 5.000 ευρώ εντός 12 μηνών από τον τοκετό, με προσαύξηση για κάθε εξαρτώμενο παιδί, καθώς και η κάλυψη δαπανών νοσηλείας εργαζομένων ή συγγενικών τους προσώπων.