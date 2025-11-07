Πηγές υπ. Οικονομικών: Το φορολογικό νομοσχέδιο εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία επί των άρθρων από τη Βουλή

Πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνιζαν ότι το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία επί των άρθρων από τη Βουλή.

Συγκεκριμένα, από τα 47 άρθρα του νομοσχεδίου, τα 37 συγκέντρωσαν περισσότερες από 200 ψήφους στην ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε η Νέα Δημοκρατία, ενώ πλήθος άρθρων ξεπέρασαν τις 250 ψήφους. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές «τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση με έντονο κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο».

Πιο αναλυτικά, όπως ανάφεραν:

η δέσμη παρεμβάσεων που αφορά τις φορολογικές ελαφρύνσεις, με επίκεντρο τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους, συγκέντρωσε 214 ψήφους.

η μείωση των τεκμηρίων υπερψηφίστηκε από 248 βουλευτές, ενώ

η εισαγωγή νέου συντελεστή 25% στα εισοδήματα από ενοίκια έλαβε 215 ψήφους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το πακέτο αυτό «αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της φορολογικής μεταρρύθμισης, καθώς μειώνει τα βάρη για τα νοικοκυριά, ενισχύει τη φορολογική δικαιοσύνη και δίνει ώθηση στη νέα γενιά».

Ισχυρή στήριξη είχαν και οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της περιφέρειας. Η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε χωριά έως 1.500 κατοίκους - και έως 1.700 στις ακριτικές περιοχές - συγκέντρωσε 261 ψήφους, τον ίδιο αριθμό με τη μείωση του ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά.

Όπως επισημαίνουν πηγές του υπουργείου «πρόκειται για μέτρα με ουσιαστική περιφερειακή διάσταση που στηρίζουν την ελληνική επαρχία, ενισχύουν την παραμονή των νέων στα χωριά τους και δίνουν αναπτυξιακή ανάσα στις νησιωτικές περιοχές».

Εξίσου ευρεία κοινοβουλευτική αποδοχή, με 254 ψήφους, είχε και η ρύθμιση για την αύξηση των αποδοχών στα Σώματα Ασφαλείας - αστυνομία, λιμενικό και πυροσβεστική. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «η στήριξη των στελεχών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή είναι έμπρακτη αναγνώριση της συμβολής τους στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας».

Επί της αρχής, το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από 160 βουλευτές, αριθμό που υπερβαίνει την κοινοβουλευτική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας. Από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σημείωναν ότι «η ευρεία κοινοβουλευτική αποδοχή αποδεικνύει πως οι επιλογές της κυβέρνησης ως προς τον σχεδιασμό και τη στόχευση των μέτρων είναι ρεαλιστικές, κοινωνικά δίκαιες και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και της οικονομίας».