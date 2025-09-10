Πιερρακάκης στον Economist: Να σταματήσουμε τον κατακερματισμό στην εσωτερική αγορά της Ευρώπης

Έμφαση στην ανάγκη για την καινοτομία της ευρωπαϊκής αγοράς δίνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε άρθρο του στον Economist που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη και στο οποίο υπογραμμίζονται οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Ο Έλληνας ΥΠΕΘΟ στέκεται στις προτάσεις που έκανε το 2024 ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας και πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι.

Ο κ. Πιερρακάκης υποστηρίζει πως μεταξύ των μηνυμάτων της έκθεσης Ντράγκι η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς παραμένει η πιο σημαντική.

Στη συνέχεια, ο Έλληνας υπουργός εστιάζει στην ανάγκη ενός ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου, μιλώντας για κλάδους όπως αυτός των τηλεπικοινωνιών.

Ο κ. Πιερρακάκης σημειώνει πως «τα τελευταία χρόνια, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός στον τομέα των ψηφιακών υποδομών έχει εξελιχθεί σε πλήρη στρατηγική αντιπαλότητα. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δώσει μια συνεκτική απάντηση, οι ευρωπαϊκές εταιρείες βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο των σημαντικότερων εξελίξεων, ως κορυφαίοι πάροχοι υποδομών, προτύπων και καινοτομίας 5G. Με άλλα λόγια, η Ευρώπη διέθετε πολλά από τα εργαλεία, αλλά δεν είχε την κοινή πολιτική για να τα μετατρέψει σε μακροπρόθεσμη βιομηχανική δύναμη».

Ο ΥΠΕΘΟ προσθέτει ότι «αν η Ευρώπη είχε υιοθετήσει μια συντονισμένη ή ακόμη και ενιαία ρυθμιστική προσέγγιση, ένα ενοποιημένο πλαίσιο δημοπρασιών και έναν κοινό μηχανισμό χρηματοδότησης για στρατηγικές επενδύσεις σε τεχνολογία εφαρμογών 5G, θα μπορούσε να είχε καταλάβει μια πιο πειστική θέση ως παγκόσμιος ηγέτης στην καινοτομία που βασίζεται στο 5G».

Στη συνέχεια του άρθρου του, ο Έλληνας υπουργός μιλά για την ανάγκη εκσυγχρόνισης των δημοσίων συμβάσεων, τονίζοντας το παράδειγμα των ψηφιακών έργων.

Προσθέτει πως «η αναθεώρηση των κανόνων ώστε να είναι κατάλληλοι για ευέλικτη ανάπτυξη, δημόσιες-ιδιωτικές τεχνολογικές συνεργασίες και ταχεία ανάπτυξη σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια, η ενεργειακή μετάβαση και η προηγμένη μεταποίηση».