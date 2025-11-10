Πιερρακάκης: Η Ελλάδα έχει τη διάθεση να πάει μπροστά, δεν πρέπει να γυρίσουμε στο παρελθόν - Πόλος επενδύσεων η Θεσσαλονίκη

«Η Ελλάδα έχει σήμερα το σωστό… software, έχει την ηγεσία, τη διάθεση να πάει μπροστά, να κάνει τα σωστά πράγματα και να διορθώνει λάθη όταν κάνει λάθη. Και σίγουρα αναγνωρίζεται διεθνώς ως μια χώρα η οποία κατάφερε να ξεπεράσει τον κακό της εαυτό» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας απόψε στην επετειακή εκδήλωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, που φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής.

Στην ομιλία του ο κ. Πιερρακάκης έδωσε έμφαση στις εντυπωσιακές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας από το 2019 μέχρι σήμερα κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην αποκλιμάκωση του χρέους, στην αύξηση του ΑΕΠ, στα δημοσιονομικά πλεονάσματα και στην αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών.

