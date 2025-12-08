Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε και κατά τη δεύτερη ανάγνωσή του το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το νέο «Πλαίσιο για τις κοινωφελείς περιουσίες, ιδρύματα, σχολάζουσες κληρονομίες και δωρεές προς το Δημόσιο - Παρεμβάσεις σε Κώδικες Φορολογίας Εισοδήματος, Περιουσίας και Φ.Π.Α.- Σύσταση, αποστολή και αρμοδιότητες του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ» - Διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και λοιπές διατάξεις» από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων.

Αύριο το πρωί εισάγεται στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση.

«Υπέρ» του σχεδίου νόμου και στην β' ανάγνωσή του ψήφισε η ΝΔ. Καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, ενώ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά την αυριανή συζήτηση στην Ολομέλεια.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, ολοκληρώνοντας την επεξεργασία του νομοσχεδίου στην Επιτροπή αναγνώρισε ότι το νομοσχέδιο μπορεί να έχει πολλά άρθρα, αλλά αυτά επιλύουν προβλήματα υπαρκτής φύσεως και για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση και για τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας και για την αξιοποίηση του κοινωφελούς πλούτου της χώρας, αλλά και μια σειρά ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κώτσηρας απέρριψε τους επικριτικούς χαρακτηρισμούς περί «συνονθυλεύματος» λέγοντας πως πρόκειτα «για ένα άθροισμα θετικών διατάξεων για τους Έλληνες πολίτες».

Το νομοσχέδιο αυτό τόνισε «λύνει συγκεκριμένα ζητήματα, βάζει μια τάξη στη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας» και διαφώνησε ότι «έχει ιδεολογικό πρόσημο».

Ο υφυπουργός υπογράμμισε πως «η ψηφιοποίηση των διαδικασιών κάνει πιο γρήγορη και πιο διαφανή την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας» Παρατήρησε ότι εδώ ακούσαμε «δύο αντικρουόμενες κατηγορίες, από τα κόμματα της Αριστεράς ότι δεν προστατεύεται ο δημόσιος χαρακτήρας των κοινωφελών περιουσιών των Ιδρυμάτων, μέσω της νέας οργάνωσης και της νέας φιλοσοφίας που υπάρχει στην εποπτεία τους. Και από την Ελληνική Λύση ότι όλα αυτά τίθενται υπό το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, οπότε κατ' ουσία, το κράτος ελέγχει παραπάνω δεδομένα τα οποία αφορούν στην αξιοποίηση του δημόσιου χαρακτήρα!».

Στην πραγματικότητα, είπε ο κ. Κώτσηρας αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε «είναι ένα πιο ευέλικτο, πιο ψηφιοποιημένο, πιο διαφανές πεδίο για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, να αντιμετωπίσουμε τις λειτουργίες που ήταν χρόνιες γραφειοκρατικά προσκόμματα. Όπως, το να μεταφέρουμε από επτά αποκεντρωμένες διοικήσεις το Αρχείο σε μία πλατφόρμα, σε μια δομή, η οποία θα είναι στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δεν νομίζω προφανώς ότι υποκρύπτει κάποια τάση να απωλέσουμε το δημόσιο έλεγχο αυτών των διαδικασιών.

Αντιθέτως, συγκεντρώνοντάς κάνουμε πιο διαφανή και πιο ταχεία τη διαδικασία αξιοποίησης. Και αυτό νομίζω ότι δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο ιδεολογικό και πολιτικό πρόσημο, αλλά αντιθέτως, έχει ως σύμμαχο τη λογική, την καλή διοικητική πρακτική η οποία έχει λειτουργήσει όπως λειτούργησε και η ψηφιοποίηση».

Για το Ζάππειο και την αλλαγή του νομικού προσώπου σε Ιδιωτικού Δικαίου, ο υφυπουργός είπε ότι θα είναι «σε απόλυτη σύνδεση με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θα εξακολουθήσει να υπάρχει ο Απολογισμός και ο έλεγχος, θα έχει όμως μια ευελιξία στη διαχείριση της καθημερινότητας τόσο σε επίπεδο Διοικητικό, όσο και σε επίπεδο Οικονομικό που μπορεί να κάνει καλύτερη την αξιοποίηση της Δημόσιας περιουσίας.

Ο κ. Κώτσηρας απέρριψε τις αιτιάσεις για τις φοροαπαλλαγές για δωρεές σε ενεργά κοινωφελή ιδρύματα. Επισήμανε ότι ο τρόπος απαλλαγής του Ειδικού φόρου Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα των κοινωφελών ιδρυμάτων δεν αλλάζει. Γίνεται πάλι κατόπιν αίτησης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Ο υφυπουργός κλείνοντας έκανε μια ειδική αναφορά στο άρθρο του νομοσχεδίου που όπως είπε είναι πολύ σημαντικό και ήταν μια χρόνια εκκρεμότητα που έχει οφέλη για την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής για την καθημερινότητα των κατοίκων και με το οποίο παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγμα και για λόγους δημόσιας ωφέλειας, η χρήση, η διαχείριση και εκμετάλλευση των αποχαρακτηρισμένων εκτάσεων της χερσαίας ζώνης Λιμένος Ελευσίνας στους Δήμους Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μεγαρέων.

Ικανοποιείται με αυτόν τον τρόπο τόνισε «ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα των κατοίκων και των φορέων της περιοχής. Ανοίγει ο δρόμος για την ανάπλαση και αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και προφανώς.

Δίνεται μια νέα πνοή σε ένα μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Αττικής και δικαιώνεται με αυτό τον τρόπο μία συντονισμένη προσπάθεια δεκαετιών που κατέβαλαν τόσο η εν ενεργεία όσο και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές των περιοχών, γιατί ήταν μια διαδικασία που έχρηζε πολύ σοβαρής επεξεργασίας για πολλά χρόνια» και σημείωσε πως «αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά και εμπράκτως, ότι η καλή συνεργασία της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν να φέρουν σημαντικά αποτελέσματα