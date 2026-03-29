Το πασχαλινό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων σε Αθήνα – Πειραιά – Θεσσαλονίκη

Τα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα, έχουν ανακοινώσει οι εμπορικοί σύλλογοι.

Με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, έκανε γνωστή την πρότασή του για το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο του Πάσχα 2026.

Αναλυτικά ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει τα εξής:

Πέμπτη 02/04/2026

Παρασκευή 03/04/2026
09.00 – 21.00

Σάββατο 04/04/2026
09.00 – 16.00

Κυριακή 05/04/2026
11.00 – 16.00

Μ. Δευτέρα 06/04/2026
09.00 – 21.00

Μ. Τρίτη 07/04/2026
09.00 – 21.00

Μ. Τετάρτη 08/04/2026
09.00 – 21.00

Μ. Πέμπτη 09/04/2026
09.00 – 21.00

Μ. Παρασκευή 10/04/2026
13.00 – 19.00

Μ. Σάββατο 11/04/2026
09.00 – 15.00

ΠΑΣΧΑ 12/04/2026
ΑΡΓΙΑ

Δευτέρα 13/04/2026
ΑΡΓΙΑ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε:

Την Πέμπτη και Παρασκευή 2/4 και 3/4 αντίστοιχα τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21:00, ενώ το Σάββατο 4/4 από τις 10:00 έως τις 18:00, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ΕΣΘ.

Την Κυριακή των Βαΐων, 5/4, θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 18:00.

Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4 έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9/4, το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων θα είναι συνεχές, από τις 10:00 έως τις 21:00.

Τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 1/4 από τις 10:00 έως τις 16:00.

Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13/4, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Στον Πειραιά

Το προτεινόμενο Πασχαλινό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στον Πειραιά, που θα ισχύσει από την Πέμπτη 2 Απριλίου έως και το Μ. Σάββατο 11 Απριλίου 2026, ανακοίνωσε ο εμπορικός σύλλογος του Πειραιά. Συγκεκριμένα το ωράριο είναι το ακόλουθο:

Πέμπτη 2/4: 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Παρασκευή 3/4: 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Σάββατο 4/4: 9.00 π.μ. – 4.00 μ.μ.

Κυριακή 5/4 : 11.00 π.μ. – 4.00 μ.μ.

Μ. Δευτέρα 6/4 έως και Μ. Πέμπτη 9/4: 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Μ. Παρασκευή 10/4: 1.00 μ.μ. – 7.00 μ.μ.

Μ. Σάββατο 11/4: 9.00 π.μ. – 3.00 μ.μ.

Τη Δευτέρα 13 Απριλίου τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Από την Τρίτη 14 Απριλίου, επανέρχεται το ωράριο που ακολουθείται από τα καταστήματα του Πειραιά.

Όπως αναφέρει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, εν όψει της έναρξης του Πασχαλινού ωραρίου στις 2 Απριλίου, «προσκαλεί τους καταναλωτές να επιλέξουν για τις πασχαλινές αγορές τους τα καταστήματα του Πειραιά, να βιώσουν την ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα της πόλης μας, να ανακαλύψουν τις μοναδικές τιμές και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει η πειραϊκή αγορά και να απολαύσουν την ποικιλία, την προσωπική εξυπηρέτηση, την άνεση των αγορών τους και τη ζεστή φιλοξενία μέσα σε ένα γιορτινό αισιόδοξο κλίμα».