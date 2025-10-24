Παράταση για την υποβολή των «Πόθεν Έσχες» έως τις 15 Νοεμβρίου

Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου 2025 ο χρόνος υποβολής των ετήσιων δηλώσεων Πόθεν Έσχες, έτους 2025 (χρήση 2024), που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.5026/2023 έπειτα από τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας».

Το σχετικό άρθρο της τροπολογίας:

Άρθρο 5

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων για το έτος 2025

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων του έτους 2025 (χρήση 2024) της παρ. 1 του άρθρου 18 και του άρθρου 23 του ν. 5026/2023 (Α' 45) παρατείνεται μέχρι τη 15η.11.2025.

Η αιτιολογική έκθεση :

Άρθρο 5: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, παρατείνεται έως και τη 15η Νοεμβρίου 2025 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων του έτους 2025 (χρήση 2024), σύμφωνα με τον ν. 5026/2023 (Α' 45).