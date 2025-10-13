Παράταση έως το 2026 για τις «διπλές αποδείξεις» - Πώς εξασφαλίζεται έκπτωση φόρου έως 5.000 ευρώ

Για ακόμη έναν χρόνο, έως και το τέλος του 2026, παρατείνει το υπουργείο Οικονομικών το μέτρο των αποδείξεων που «μετράνε διπλά» για την κάλυψη του αφορολόγητου. Πρόκειται για ένα κίνητρο στους φορολογούμενους να ζητούν ηλεκτρονικές αποδείξεις από επαγγελματίες που βρίσκονται στη «ζώνη υψηλού κινδύνου» για φοροδιαφυγή, με αντάλλαγμα πρόσθετη φορολογική έκπτωση.

Ποιες αποδείξεις μετρούν «διπλά»

Σύμφωνα με τη διάταξη, κάθε πληρωμή που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα (κάρτα, e-banking, IRIS) προς συγκεκριμένους επαγγελματίες λογίζεται εις διπλούν για το «χτίσιμο» του αφορολόγητου, δηλαδή για την κάλυψη του 30% του ετήσιου εισοδήματος με αποδείξεις.

Η ρύθμιση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον κλάδο της υγείας: Όσοι πληρώνουν με κάρτα για γιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς, φυσικοθεραπευτές, οφθαλμιάτρους και συναφείς υπηρεσίες, βλέπουν τις δαπάνες αυτές να υπολογίζονται διπλά.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μια επίσκεψη 100 ευρώ, εφόσον εξοφληθεί ηλεκτρονικά, προσμετράται ως 200 ευρώ στο σύνολο των αποδείξεων.

Έξτρα φοροαπαλλαγή έως 5.000 ευρώ

Παράλληλα, παρατείνεται και η έκπτωση φόρου έως 5.000 ευρώ ετησίως για πληρωμές σε επαγγελματίες με ηλεκτρονικά μέσα.

Η έκπτωση υπολογίζεται επί του φορολογητέου εισοδήματος, εφόσον ο φορολογούμενος πραγματοποιήσει δαπάνες για υπηρεσίες σε κλάδους όπως:

τεχνικά επαγγέλματα (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί, μονωτές, ξυλουργοί, σοβατζήδες, πλακάδες),

(ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί, μονωτές, ξυλουργοί, σοβατζήδες, πλακάδες), προσωπικές υπηρεσίες (κομμωτήρια, αισθητικοί, γυμναστήρια, μασάζ, καθαρισμοί, οικιακές υπηρεσίες),

(κομμωτήρια, αισθητικοί, γυμναστήρια, μασάζ, καθαρισμοί, οικιακές υπηρεσίες), υπηρεσίες φροντίδας (βρεφονηπιακοί σταθμοί, ηλικιωμένοι, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές),

(βρεφονηπιακοί σταθμοί, ηλικιωμένοι, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές), καθώς και επαγγελματίες του χώρου των μεταφορών και της ψυχαγωγίας (ταξί, φωτογράφοι, σχολές χορού, δραστηριότητες ευεξίας).

Η έκπτωση εφαρμόζεται ως εξής:

Για δαπάνες 5.000 ευρώ, η μείωση φόρου φτάνει τα 1.500 ευρώ,

Για 10.000 ευρώ, η έκπτωση ανέρχεται στα 3.000 ευρώ,

Και για 15.000 ευρώ, αγγίζει τα 4.500 ευρώ.

Το ποσό που αφαιρείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό εισόδημα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα ή ακίνητα, ενώ τυχόν υπερβάλλον ποσό δεν μεταφέρεται στον/στη σύζυγο.

Η «μάχη» κατά της φοροδιαφυγής

Το μέτρο των «διπλών αποδείξεων» αποδίδει ήδη σημαντικά έσοδα στο Δημόσιο, καθώς η αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών έχει ενισχύσει τα κρατικά ταμεία με πάνω από 2 δισ. ευρώ ετησίως. Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, επανεπενδύονται σε φοροελαφρύνσεις και κοινωνικά μέτρα, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Με την παράταση έως το 2026, η κυβέρνηση φιλοδοξεί να διατηρήσει το κίνητρο για ηλεκτρονικές πληρωμές, αλλά και να περιορίσει περαιτέρω τη φοροδιαφυγή σε επαγγέλματα με παραδοσιακά χαμηλή φορολογική συμμόρφωση.