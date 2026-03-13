Παράταση αιτήσεων για το πρόγραμμα ψηφιακής εκπαίδευσης άνω των 65 ετών και ΑμεΑ

Παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για το Πιλοτικό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση των Ηλικιωμένων και των Ατόμων με Αναπηρία», το οποίο υλοποιείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, με φορείς υλοποίησης το ΙΝ.Ε.Σ.ΑμεΑ και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET).

Ειδικότερα, για τους πολίτες άνω των 65 ετών, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως και τις 18 Μαρτίου 2026, ώρα 23:59, ενώ για τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή άνω του 50% η προθεσμία παρατείνεται έως και τις 22 Μαρτίου 2026, ώρα 23:59, προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι δικαιούχοι.

Σε ό,τι αφορά τους πολίτες άνω των 65 ετών, οι διαθέσιμες θέσεις καλύπτονται με ταχύ ρυθμό. Για τα άτομα με αναπηρία, παραμένουν περισσότερες διαθέσιμες θέσεις και, για τον λόγο αυτό, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Στόχος του Προγράμματος είναι η αντιμετώπιση του αποκλεισμού από τις σύγχρονες τεχνολογίες και η ενίσχυση της ουσιαστικής συμμετοχής όλων των πολιτών, χωρίς αποκλεισμούς, στην ψηφιακή εποχή. Μέσα από το πρόγραμμα, πολίτες άνω των 65 ετών και άτομα με αναπηρία αποκτούν πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες που διευκολύνουν την καθημερινότητά τους και ενισχύουν την πρόσβασή τους σε βασικές ψηφιακές υπηρεσίες.

Ενδεικτικά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την επικοινωνία μέσω ψηφιακών εφαρμογών, την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών, τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών του gov.gr, καθώς και τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της πλατφόρμας empower.gov.gr με χρήση κωδικών TaxisNet. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε από τον ίδιο τον ωφελούμενο είτε από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, καθώς και από εκπρόσωπο, στην περίπτωση των ατόμων με αναπηρία, με ανάρτηση του σχετικού δικαιολογητικού.

Για τους πολίτες άνω των 65 ετών θα λειτουργήσουν 120 Κόμβοι Ψηφιακής Ενδυνάμωσης σε κοινωνικές δομές Δήμων, στους οποίους θα δημιουργηθούν συνολικά 240 τμήματα. Μέσω του Προγράμματος θα ωφεληθούν 3.600 άτομα, ενώ η διάρκεια συμμετοχής είναι 70 ώρες με φυσική παρουσία. Φορέας υλοποίησης είναι η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., η οποία παρέχει και τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Για τα άτομα με αναπηρία, η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί από εκπαιδευτές-ψηφιακούς βοηθούς σε Κόμβους Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ατόμων με Αναπηρία. Φορέας υλοποίησης είναι το ΙΝ.Ε.Σ.ΑμεΑ, σε συνεργασία με τους Δικαιούχους Φορείς λειτουργίας των Κόμβων. Στο πλαίσιο της δράσης θα λειτουργήσουν 74 Κόμβοι σε εθνικό επίπεδο, μέσω των οποίων θα ενδυναμωθούν 2.800 άτομα με συνολικό ποσοστό αναπηρίας ίσο ή άνω του 50%. Η διάρκεια συμμετοχής είναι 80 ώρες με φυσική παρουσία, ενώ προβλέπεται και κάλυψη δαπανών μετακίνησης σε ειδικές περιπτώσεις, ιδίως για ωφελούμενους με οπτική ή κινητική αναπηρία και τους συνοδούς τους.

Σημειώνεται ότι όσοι εμπίπτουν και στις δύο κατηγορίες, δηλαδή είναι άνω των 65 ετών και άτομα με αναπηρία, υποβάλλουν μία αίτηση, επιλέγοντας ένα από τα δύο σκέλη του Προγράμματος.