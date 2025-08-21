Πάνω από 5,4, εκατ. οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα της Ελλάδας τον Ιούνιο

Ανοδικά κινήθηκαν για τον Ιούνιο του 2025 οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα της Ελλάδας ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικών καταλυμάτων σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η ΕΛΣΤΑΤ, οι οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα ανήλθαν σε 5.463.943 και οι διανυκτερεύσεις σε 23.664.485, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, κατά 2,6% στις αφίξεις και 1,8% στις διανυκτερεύσεις.

Καταγράφηκε αύξηση 2,5% στις αφίξεις και 1,8% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 2,9% και 1,9%, αντίστοιχα.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις στο σύνολο των καταλυμάτων, παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 81,7% και 89,3%, αντίστοιχα.

Η μέση συνολική διανυκτέρευση ανήλθε σε 4,3 ημέρες.