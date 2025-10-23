Π. Μαρινάκης: Η Κυβέρνηση έχει μειώσει 25 έμμεσους φόρους και δεν έχει αυξήσει ούτε έναν

«Από τους 83 φόρους που έχει μειώσει η κυβέρνηση, αν συμπεριλάβει κανείς και τις μειώσεις από την 1/1/26, 25 που ήδη έχουν μειωθεί είναι έμμεσοι. Έχει μειώσει δηλαδή 25 έμμεσους φόρους και δεν έχει αυξήσει ούτε έναν» απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης σε ερώτηση για έρευνα του ΚΕΦΙΜ που αναφέρει ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στους έμμεσους φόρους.

Ενδεικτικά σας αναφέρω, είπε ο κ. Μαρινάκης: «Τον ΦΠΑ σε αστικές, προαστιακές χερσαίες, σιδηροδρομικές μεταφορές από το 24% στο 13%, το σύνολο των μεταφορών δηλαδή, το ΦΠΑ σε θαλάσσιες μεταφορές από 24% σε 13%, αεροπορικές, ταξί. Κινηματογράφους και εδώ ο ΦΠΑ πήγε από το 24% στο 13% και στη συνέχεια στο 6%, σε μια σειρά αγαθών που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, ο ΦΠΑ, δηλαδή μέσα ατομικής υγιεινής και προστασίας, φίλτρα και γραμμές αιμοκάθαρσης, απινιδωτές, από το 24% στο 6%, ΦΠΑ σε έργα τέχνης, από το 24% στο 6%, στον καφέ που παραδίδεται ως αγαθό, δηλαδή take away και delivery, όχι ως σερβιριζόμενο από το 24% στο 13%. Σε μη αλκοολούχα ποτά, μια σειρά από είδη βρεφικής ηλικίας: πάνες, πορτ μπεμπέ, καροτσάκια, βραστήρες αποστειρωτές, καρεκλάκια.

Όλα αυτά τα έχει μειώσει, τον ΦΠΑ από 24% στο 13%. Νέες οικοδομές, αναστολή καταβολής ΦΠΑ και για το 2025, στις ζωοτροφές, τα λιπάσματα για τους αγρότες. Είναι 25. Έχω τη λίστα, θα σας την επισυνάψω κιόλας. Άρα ως προς τους έμμεσους φόρους, έχουμε μειώσει τους έμμεσους φόρους και στόχος είναι να μειώσουμε και περισσότερους. Αρκεί αυτό να περνάει στον καταναλωτή και να υπάρχουν τα λεφτά.

Έχουμε μειώσει και πάρα πολλούς άμεσους φόρους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η χώρα μας και σε αυτούς τους δείκτες που αναφέρετε την έκθεση του ΚΕΦΙΜ, να έχει βελτιώσει τη θέση της σε σχέση με πέρσι και μάλιστα να βρίσκεται στην 4η καλύτερη θέση ως προς τους φόρους στα φυσικά πρόσωπα και ως προς τη συνολική εικόνα να έχει βελτιωθεί συνολικά κατά τρεις θέσεις. Κανείς δεν λέει, ότι δεν πρέπει να μειωθούν και άλλοι φόροι και γι’ αυτό ακριβώς πριν από λίγες εβδομάδες ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση των τελευταίων πολλών ετών στη χώρα μας. Από 1.1.2026 θα έχουμε πολύ σημαντικές επιπλέον μειώσεις φόρων, οι οποίες δεν έχουν συμπεριληφθεί σε αυτή την έκθεση».

Σε ό,τι αφορά στα σχόλια σχετικά με το ποια προϊόντα μειώνονται ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ τόνισε:

«Ναι, είδαμε και κάποια ειρωνικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βιντεάκια και τα σχετικά για τα προϊόντα, τα οποία μειώνονται, δηλαδή τα είδη προϊόντων. Μου έστειλε το υπουργείο Ανάπτυξης και το γραφείο του κ. Θεοδωρικάκου, ενδεικτικά κατηγορίες προϊόντων. Έχουμε 53 κωδικούς γαλακτοκομικών, γιαούρτια και επιδόρπια, 34 κωδικούς τυριών, 38 κωδικούς ζυμαρικών, 12 κωδικούς που αναφέρονται σε ρύζι, 16 κωδικούς οσπρίων, κατεψυγμένα τρόφιμα, έλαια, είδη πρωινού, δημητριακά, προϊόντα άρτου, 226 διάφορα τρόφιμα, 10 κωδικοί που αναφέρονται σε αλεύρι, γλυκά, σοκολάτες, ντοματοπολτοί, χαρτικά- είναι όλα, είδη τα οποία νομίζω ότι- πάνες μωρών, πάνες ενηλίκων, είδη προσωπικής υγιεινής, απορρυπαντικά, χυμοί».

«Συντριπτικά η πλειονότητα των κωδικών», είπε, «είναι νομίζω τα πιο σημαντικά για ένα νοικοκυριό. Αξίζει ο κόσμος να μπαίνει στο e-katanalotis να βλέπει τους κωδικούς, οι οποίοι μειώνονται. Είναι μια τεράστια μάχη, η μάχη κατά της ακρίβειας. Έχει δίκιο ο κόσμος που δυσανασχετεί, γιατί πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Έχουμε καταφέρει και έχουμε αυξήσει σημαντικά τα εισοδήματα των πολιτών. Όσο αντέχει η οικονομία μας. Χρειάζεται περισσότερο. Το έχει ανάγκη ο κόσμος. Πρέπει να αποκατασταθούν οι αδικίες. Παράλληλα, προσπαθούμε να μειώνονται οι τιμές. Κάνουμε ελέγχους, προσπαθούμε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός.

Χρειάζονται περισσότερα, αλλά όσοι ειρωνεύονται, να μας πουν από πού θα βρεθούν λεφτά για κάτι παραπάνω και αν θεωρούν, ότι είναι λίγα όλα αυτά ή δεν είναι σημαντικά για τον κόσμο, να έρθουν να το πουν και αυτό. Το ξαναλέω, δεν θα πανηγυρίσουμε όταν έχουμε τη μεγαλύτερη πληθωριστική κρίση. Εισαγόμενη αλλά μεγάλη, αλλά σίγουρα θα λέμε την αλήθεια και θα λέμε τι κάνουμε στον κόσμο».