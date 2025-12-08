Π. Μαρινάκης: Αύξηση 2%, σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2024, παρουσίασε το ΑΕΠ

«Θετικές εξελίξεις κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ τόσο στο πεδίο της ανάπτυξης όσο και σε αυτό της ανεργίας για το τρίτο τρίμηνο του 2025», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Ειδικότερα σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Αρχής το ΑΕΠ το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα παρουσίασε αύξηση 2% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2024.

Πρόκειται για ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης που διαμορφώθηκε από επιμέρους αυξήσεις της συνολικής τελικής καταναλωτικής δαπάνης η οποία αυξήθηκε κατά 2,1%, των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 12,8% και των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών που παρουσίασαν αύξηση κατά 1,7%».

Τόνισε ότι «αντιθέτως οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 4%. Αναφορικά με την ανεργία, η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε σημαντική μείωση, καθώς διαμορφώθηκε στο 8,2% το τρίτο τρίμηνο του έτους, από 9% που ήταν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024. Οι δε απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 1,8%, φθάνοντας τα 4.402.914 άτομα. Παράλληλα, οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 8,2%, φθάνοντας τα 393.162 άτομα».

Περνώντας στο επόμενο θέμα ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «μπαράζ ελέγχων αλκοτέστ διενεργήθηκαν, καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, στην Αττική από αστυνομικούς της Τροχαίας, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Από τα ξημερώματα του Σαββάτου έως το ίδιο χρονικό διάστημα την Δευτέρα, διενεργήθηκαν συνολικά 11.679 έλεγχοι σε οχήματα και μηχανές και βεβαιώθηκαν 224 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Συνελήφθησαν 14 οδηγοί για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ, παράλληλα, βεβαιώθηκαν άλλες 210 παραβάσεις για αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ.

Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ μπορεί να αποβεί μοιραία. Δεν οδηγούμε αν έχουμε καταναλώσει έστω και ελάχιστη ποσότητα αλκοόλ, αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς εμείς και οι δικοί μας άνθρωποι. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, προκειμένου να γίνει κτήμα όλων πως το ποτό και η οδήγηση δεν μπορούν να συνυπάρξουν», υπογράμμισε.

Πρόσθεσε ότι «με επιτυχία στέφθηκε ακόμη μια επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αυτή τη φορά, εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα αποτελούμενη από ιδιοκτήτη φαρμακείου και ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, που διέπρατταν κακουργηματικές απάτες σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμάκων.

Για τον τερματισμό της παράνομης δραστηριότητας της εγκληματικής ομάδας, πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε περιοχές της Αττικής, Φθιώτιδας και Πιερίας, με τη συνδρομή των επιχειρησιακών ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων».

Το επόμενο θέμα της ενημέρωσης αφορούσε τη συμμετοχή περισσότερων των 1.500 Ελλήνων από τις ΗΠΑ και τον Καναδά στην πέμπτη κατά σειρά εκδήλωση εξωστρέφειας της δράσης «Rebrain Greece», που διεξήχθη την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στην Νέα Υόρκη. «Στόχος της πρωτοβουλίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι ο επαναπατρισμός Ελλήνων, οι οποίοι έφυγαν από την χώρα μας, κυρίως κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με 35 κορυφαίους επιχειρηματικούς ομίλους που αναζητούν στελέχη, καθώς και να ενημερωθούν για τις επαγγελματικές προοπτικές στην ελληνική αγορά εργασίας και τα κίνητρα που έχουν θεσπιστεί, προκειμένου να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ελλάδα».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε ότι «ξεκίνησε το πρώτο πρόγραμμα στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση του αυτοτραυματισμού στους νέους. Το υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με την UNICEF, θεσμοθέτησε το Πρότυπο Κοινοτικό Κέντρο για την Ψυχική Υγεία των Νέων, 17-24 ετών, στην Α' Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η συγκεκριμένη δομή λειτουργεί, ήδη, παρέχοντας εξειδικευμένη στήριξη σε εφήβους, νέους και οικογένειες που βιώνουν το πρόβλημα του αυτοτραυματισμού».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ακολούθως ότι κατατέθηκε και συζητείται στη Βουλή σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την αξιοποίηση της κοινωφελούς περιουσίας. Στο σημείο αυτό ανέφερε στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στις βασικές πρόνοιες όπως η θεσμοθέτηση του ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών και η εισαγωγή της ψηφιακής πλατφόρμας e-diadoxi για την άμεση και ενιαία καταγραφή των σχολαζουσών κληρονομιών όπως και η σύσταση ενός νέου φορέα, του Ιδρύματος Διαχείρισης και Εκκαθάρισης Κληρονομιών και Αδρανών Περιουσιών.

«Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει, ακόμη, διατάξεις με σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα», πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης τονίζοντας ότι μεταξύ άλλων: δημιουργείται για πρώτη φορά ένας μηχανισμός εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, διασφαλίζεται ότι τα ποσά που επιδικάστηκαν για τις οικογένειες του Ματιού και της Μάνδρας είναι αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα, καθίστανται αντίστοιχα, αφορολόγητες, ακατάσχετες και μη συμψηφιστέες, οι ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias», καθώς και από το φαινόμενο των νεκρών ψαριών στον Παγασητικό. Επίσης «αναστέλλεται η ποινική δίωξη για οφειλές προς Δημόσιο και Ταμεία κατά τη διάρκεια της πτώχευσης και εξαλείφεται όταν ο οφειλέτης απαλλάσσεται από τα χρέη του, του δίνεται κατά αυτό τον τρόπο μια πραγματική "δεύτερη ευκαιρία"».

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι αύριο, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στις 11:30 θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

