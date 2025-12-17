ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στις πληρωμές των αγροτών

Κανονικά γίνονται πλέον οι πληρωμές στους αγρότες, καθώς επιλύθηκε τελικά το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο τεχνικός σύμβουλος του οργανισμού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τη διαβεβαίωση αυτή παρείχαν στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τι συνέβη

Υπενθυμίζεται ότι λόγω τεχνικού προβλήματος από την πλευρά του τεχνικού συμβούλου, που παρουσιάσθηκε χθες το βράδυ στο σύστημα καταβολής ενισχύσεων, έγινε στους δικαιούχους παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς στον ΕΛΓΑ χωρίς να έχει γίνει η πίστωση των ποσών που δικαιούνταν για τις Ενισχύσεις της Αναδιανεμητικής και της Βασικής Ενίσχυσης.

Νωρίς το πρωί το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και έγινε η πληρωμή των δικαιούχων της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης, ενώ γύρω στις 12.00 το μεσημέρι ξεκίνησε και η καταβολή και της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης.

X. Κέλλας για το λάθος στις αγροτικές πληρωμές: Εκ παραδρομής χθες παρακρατήθηκαν οι εισφορές υπέρ ΕΛΓΑ

«Για το θέμα του ΕΛΓΑ, χθες ήταν να καταβληθεί η βασική ενίσχυση αναδιανεμητική, το πρόγραμμα Young και οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ και υπάρχει η συμφωνία ενός ποσοστού αγροτών, μεγάλο ποσοστό αγροτών οι οποίοι το έχουν δεσμευτεί αυτό με την υπογραφή τους, στα ΚΥΔ κατά την υποβολή της δήλωσης του ΟΣΔΕ ότι με την καταβολή της βασικής ενίσχυσης θα παρακρατείται η ασφαλιστική εισφορά υπέρ του ΕΛΓΑ. Τι συνέβη χθες; Χθες λοιπόν που ήταν να πληρωθούν, εκ παραδρομής, εκ λάθους του τεχνικού συμβούλου και του ΟΠΕΚΕΠΕ, εστάλη πρώτα η παρακράτηση του ΕΛΓΑ πριν πληρωθεί η βασική ενίσχυση».

Αυτό απάντησε σε δηλώσεις του στο ΕΡΤNews 105,8 ο υφυπουργός Αγροτική Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας σχετικά με την χθεσινή παρακράτηση των εισφορών από τον ΕΛΓΑ πριν πληρωθούν τη βασική ενίσχυση οι αγρότες.

«Χθες το βράδυ παρακρατήθηκε, εστάλη πρώτα η παρακράτηση της ασφαλιστικής εισφοράς του ΕΛΓΑ πριν πληρωθεί η βασική ενίσχυση. Έχουν δίκιο οι αγρότες. Εγώ χωρίς να έχω καμία ευθύνη εκ μέρους του Υπουργείου, ζητώ συγνώμη. Είναι ένα πρόβλημα που βαρύνει, σας είπα τον τεχνικό σύμβουλο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως ήδη η αναδιανεμητική κατεβλήθη σήμερα το πρωί και σε λίγο θα ακολουθήσει και η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης.

Έχουν δίκιο οι αγρότες. Από χθες το βράδυ υπάρχει μια αναστάτωση γενικώς, όμως σας λέω ευθέως τι ακριβώς συνέβη. Δεν βαρύνει το Υπουργείο, αλλά ζητώ συγγνώμη εκ μέρους και του Υπουργείου μας . Εκ παραδρομής εστάλη πρώτα η παρακράτηση της ασφαλιστικής εισφοράς πριν πληρωθεί η βασική ενίσχυση.

Πρέπει να έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατανομή της αναδιανεμητικής και ακολουθεί η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης» συνέχισε ο κ. Κέλλας.

«Ξεκίνησε από χθες η καταβολή των επιδοτήσεων, αυτά που ήταν προγραμματισμένα. Είναι προγραμματισμένα να πληρωθούν χθες και σήμερα η βασική ενίσχυση, η αναδιανεμητική, το πρόγραμμα Young και οι μεταβιβάσεις επίσης, καθώς επίσης και πέντε νομοί οι οποίοι ήταν εκ των προτέρων γνωστό, δεν είχαν πάρει τα χρήματά τους ενώ τα δικαιούνταν» εξήγησε ο υφυπουργός.

«Θα αναζητηθούν ευθύνες, όμως η ζημιά έγινε» σημείωσε σχετικά με το λάθος που έγινε χθες ο κ. Κέλλας, ενώ προσέθεσε ερωτηθείς σχετικά, «εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πιστέψω ότι υπάρχει θέμα δολιοφθοράς. Εκ παραδρομής, ποιος έκανε το λάθος, ο τεχνικός σύμβουλος, ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήταν όλα έτοιμα για την πληρωμή, ξεκίνησε από χθες».

Για τη διαχείριση αυτή, υπεύθυνοι είναι ο τεχνικός σύμβουλος και ο ΟΠΕΚΕΠΕ με την Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υφυπουργός.