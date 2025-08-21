Ομ. Τσάπαλος: Σε περίπτωση αλλαγής στις κλίμακες άμεσης φορολόγησης, οι πολίτες θα δουν μόνιμη μηνιαία αύξηση εισοδήματος

Στο 1,5 δισ. είναι τα χρήματα τα οποία είναι εξασφαλισμένα και αποτελούν την οικονομική βάση των ανακοινώσεων που αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ, διαβεβαίωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος.

«Αυτό είναι το ποσό που έχει εξασφαλιστεί με βάση την καλή πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού αλλά και την καλή πορεία μείωσης της φοροδιαφυγής. Γιατί θυμίζω ότι τα χρήματα αυτά δεν προήλθαν μόνο εξαιτίας της καλής πορείας εκτέλεσης ή μόνο λόγω της ρήτρας διαφυγής που εξασφαλίσαμε με μια καλή διαπραγμάτευση που έγινε από τον Υπουργό, τον κύριο Πιερρακάκη τους προηγούμενους μήνες, εξασφαλίστηκε και μέσω της μείωσης του περαιτέρω περιορισμού της φοροδιαφυγής, μέσω της διασύνδεσης των POS, των ελέγχων που γίνονται, τώρα ειδικά μέσα στο καλοκαίρι στα νησιά και όχι μόνο, της συμβολής των ίδιων των πολιτών με ανώνυμες ή επώνυμες καταγγελίες που έκαναν στην πλατφόρμα καταγγελίας πολιτών της ΑΑΔΕ.

Επομένως αυτά τα χρήματα είναι και τα χρήματα αυτά θα κατευθυνθούν σε μέτρα αναπτυξιακού χαρακτήρα, όχι συντεχνιακής λογικής. Δεν ερχόμαστε να δώσουμε χρήματα σε εκείνους που φωνάζουν περισσότερο, για να το πω όσο γίνεται πιο λαϊκά, για να το καταλάβει ο κόσμος. Πάμε να δώσουμε μόνιμου χαρακτήρα μειώσεις φόρων και ελάφρυνση βαρών σε εκείνες τις ομάδες, τις κοινωνικές και τις οικονομικές, που σηκώνουν και το μεγαλύτερο βάρος των μνημονίων των προηγούμενων ετών, αλλά και της ανάκαμψης που έχει καταφέρει η ελληνική οικονομία» ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6.

Στη μεσαία τάξη εστιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επισήμανε ο κ. Τσάπαλος, καθώς, είπε «αυτή είναι κατά βάση η κοινωνική ομάδα που σήκωσε και σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος και η οποία περιμένει τους κόπους όλων αυτών των ετών να τους βλέπει να μετατρέπονται και σε περαιτέρω ελαφρύνσεις στις τσέπες τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν προβλέψεις και για υπόλοιπες κοινωνικές οικονομικές ομάδες, πέραν του εύρους της μεσαίας τάξης».

«Πολύ σημαντικό αν αλλάξουν οι κλίμακες άμεσης φορολόγησης»

Αναφερόμενος στα σενάρια που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο, σημείωσε πως ένα από τα επικρατέστερα είναι να αλλάξουν οι κλίμακες άμεσης φορολόγησης.

«Αν αλλάξουν οι κλίμακες και λέω αν γιατί μιλάμε ακόμα σε επίπεδο σεναρίων, όλα καταλήγουν λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του πρωθυπουργού τότε πρακτικά ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, ο ελεύθερος επαγγελματίας θα δει σίγουρα φορολογική ελάφρυνση.

Ο συνταξιούχος, ο μισθωτός κάθε μήνα παρακρατείται από τον μισθό του ένα ποσό το οποίο πηγαίνει στην ΑΑΔΕ και στη συνέχεια γίνεται η υποβολή της φορολογικής δήλωσης, η εκκαθάριση και αν βγει πιστωτικό του επιστρέφονται χρήματα, αν βγει χρεωστικό πληρώνει κάτι παραπάνω. Εάν μειωθούν, εάν αναπροσαρμοστούν οι φορολογικές κλίμακες, τότε αυτομάτως οι άνθρωποι αυτοί θα δουν κάθε μήνα αύξηση εισοδήματος γιατί θα μειωθεί η παρακράτηση στην ουσία που πληρώνουν κάθε μήνα αυτοί οι άνθρωποι. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό, εφόσον ξαναλέω, καταλήξει το οικονομικό επιτελείο σε αυτή τη συνταγή για μια μόνιμη μηνιαία αύξηση εισοδήματος σε όλες αυτές τις ομάδες» περιέγραψε ο κ. Τσάπαλος.

«Δεν υπάρχει σκέψη για τιμαριθμοποίηση»

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, επισήμανε πως δεν υπάρχει η σκέψη για τιμαριθμοποίηση καθότι θα υπήρχε δημοσιονομικός κίνδυνος.

«Με βάση τους υπολογισμούς αν εφαρμοζόταν κάτι τέτοιο θα είχαμε έναν κίνδυνο στο να έχουμε δημοσιονομική αστάθεια. Με άλλα λόγια, ο κρατικός προϋπολογισμός να μην μπορούσε να αντεπεξέλθει στη μεταρρύθμιση αυτή στην αλλαγή αυτή του φορολογικού μας καθεστώτος» εξήγησε ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών.

«Όπως επίσης δεν υπάρχουν σκέψεις και για αλλαγή στον ΦΠΑ. Αν είχε να επιλέξει ο πολίτης ανάμεσα σε αλλαγή ΦΠΑ, σε καθεστώς ΦΠΑ και σε αλλαγή στις κλίμακες άμεσης φορολόγησης, όπως τις περιέγραψα προηγουμένως, εγώ θεωρώ ότι θα επέλεγε το δεύτερο η πλειονότητα των πολιτών. Γιατί; Γιατί μιλάμε για χρήματα τα οποία θα είναι εξασφαλισμένα στην τσέπη τους.

Ενώ αν πας να μειώσεις συντελεστές ΦΠΑ υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η όποια μείωση να μην περάσει στον τελικό καταναλωτή. Να την ενθυλακώσει ο ενδιάμεσος, ο μεσάζοντας ουσιαστικά όπως λέγεται και στο τέλος να μην καταφέρεις απολύτως τίποτα και να έχεις και τρύπα στον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν νομίζω ότι είναι μια σοβαρή, συνεπής πολιτική πρόταση το να επιλέξουμε κάτι τέτοιο. Ξαναλέω, η αλλαγή στις κλίμακες άμεσης φορολόγησης είναι κάτι πολύ πιο αποδοτικό άμεσα. Το βλέπει ο πολίτης στις τσέπες του. Ξαναλέω όμως ότι μιλάμε σε επίπεδο σεναρίων» προσέθεσε.

Όσο αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, ερωτηθείς εάν υπάρχουν σκέψεις για νέα αναπροσαρμογή, αναμόρφωση των τεκμηρίων, ο κ. Τσάπαλος ανέφερε «αυτό το οποίο μπορώ να πω και χωρίς να μπω σε συγκεκριμένες ιδέες ή ειδήσεις ή προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι, είναι ότι στο πακέτο αυτό που θα ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό θα υπάρχουν προβλέψεις και για τους ελεύθερους επαγγελματίες ειδικότερα ή γενικότερα. Δηλαδή μπορεί να καλύπτει μία πρόταση, μία ανακοίνωση του πρωθυπουργού συνολικά ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας και μέσα σε αυτές να είναι και το κομμάτι των ελεύθερων επαγγελματιών».

«Έχουν σηκώσει μεγάλο βάρος της ανάκαμψης οι ελεύθεροι επαγγελματίες και έχουν βιώσει και πολλές διαφορετικές μεταρρυθμίσεις που έβαλαν πλάτη οι άνθρωποι αυτοί για να φτάσουμε στο σημείο σήμερα να μιλάμε για περαιτέρω φοροελαφρύνσεις. Η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές, η ψηφιακή κάρτα εργασίας δεν ήταν ανώδυνες μεταρρυθμίσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Κάποιοι ταλαιπωρήθηκαν, κάποιοι δυσκολεύτηκαν και το κατανοούμε απόλυτα αυτό και τους ευχαριστούμε όμως την ίδια στιγμή και για την πλάτη που έβαλαν για να φθάσουμε στο σημείο σήμερα, σε λίγες μέρες από τώρα να μιλάμε για περαιτέρω μειώσεις φόρων» συμπλήρωσε.

Απαντώντας στο γιατί το οικονομικό επιτελείο αποκλείει επαναφορά της 13ης σύνταξης στο Δημόσιο, ο κ. Τσάπαλος είπε χαρακτηριστικά «πολύ απλά δεν βγαίνουν τα κουκιά. Ο κρατικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να αντέξει την επαναφορά 13ου 14ου μισθού στο Δημόσιο, επαναφορά των δώρων στους συνταξιούχους. Αν υπολογίσουμε όλα αυτά μαζί, είναι ένα ποσό της τάξεως των 7-8 δισεκατομμυρίων ευρώ κατ’ έτος, κάτι το οποίο προφανώς ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να αντέξει».

Όσο αφορά στο θέμα με τις καταγγελίες στην ΑΑΔΕ για φοροδιαφυγή, οι οποίες έχουν ξεπεράσει τις 200.000, ο κ. Τσάπαλος σχολίασε ότι «αποδεικνύεται ότι η ψηφιακή τεχνολογία είναι πραγματικά σύμμαχος και του φοροελεγκτικού μηχανισμού αλλά και των πολιτών στο να αποκαλύπτουμε περιπτώσεις παραβατικότητας και να βελτιώνουμε συνεχώς τη δημόσια διοίκηση».

«Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί γύρω στις 200.000 καταγγελίες μέσα από την εφαρμογή ΑΠΟΔΕΙΞΗ της ΑΑΔΕ. (…)

Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω μετά βεβαιότητος είναι ότι εκατοντάδες τέτοιες ή και χιλιάδες ακόμη καταγγελίες μας έχουν βοηθήσει τα στελέχη της ΑΑΔΕ προκειμένου να εντοπίσουν όχι απλά μικρές και πολύ μεγάλες περιπτώσεις φοροδιαφυγής, ακόμα και κυκλώματα, φοροδιαφυγής ακόμη και περιπτώσεις τριγωνικών συναλλαγών, σχημάτων πυραμίδας όπως λέγονται, εικονικών τιμολογίων. Μας έχουν βοηθήσει στο να αποκαλύψουμε ουσιαστικά περιπτώσεις ανομίας που ήταν πολύ καλά καμουφλαρισμένες, αλλά με τη βοήθεια των πολιτών αυτές αποκαλύφθηκαν και πραγματικά ζητούμε από τους πολίτες αυτά τα έργα να συνεχίσουν να τα εφαρμόζουν, όπως και την εφαρμογή MyCoast να συνεχίζουν να την χρησιμοποιούν. Γιατί και αυτή η εφαρμογή μας βοηθάει στην διεύρυνση της νομιμότητας στη δημόσια περιουσία που είναι ο αιγιαλός και η παραλία» ανέφερε καταλήγοντας ο κ. Τσάπαλος.