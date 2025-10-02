Όμ. Τσάπαλος: Από αυτό τον μήνα, πάνω από 5 εκατ. πολίτες θα δουν όφελος από τη φορολογική μεταρρύθμιση

Η διαρκής ενίσχυση των εισοδημάτων και οι έλεγχοι αποτελούν την ισχυρότερη απάντηση απέναντι στην ακρίβεια σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου Οικονομικών Όμηρο Τσάπαλο.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio είπε: «Η ισχυρότερη απάντηση απέναντι στην ακρίβεια είναι διπλή. Είναι οι έλεγχοι από τη μια και από την άλλη η διαρκής ενίσχυση των εισοδημάτων που εμείς ως υπουργείο Οικονομικών έχουμε και τον πρώτο λόγο».

Και πρόσθεσε: «Πρέπει να γίνουν και τα δύο και σε ακόμα πιο έντονο βαθμό τους επόμενους μήνες, για να μπορέσουμε να δαμάσουμε όσο γίνεται περισσότερο την ακρίβεια. Μηδενικό πληθωρισμό δεν πρόκειται να έχουμε στη χώρα, όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Αυτό να το πούμε όσο γίνεται πιο ξεκάθαρα.

Όσο έχουμε ανάπτυξη, όσο έχουμε αύξηση εισοδημάτων, μείωση της ανεργίας, δεν πρόκειται να μειωθεί ή να μηδενιστεί ο πληθωρισμός. Θέλουμε όμως να μειωθεί σε τέτοιο βαθμό, ούτως ώστε οι αυξήσεις που θα έρθουν στους επόμενους μήνες να μείνουν στην τσέπη, όχι να πάνε στην ακρίβεια και στον πληθωρισμό. Να μείνουν όσο γίνεται περισσότερα χρήματα στην τσέπη για να δει ο πολίτης πραγματική βελτίωση στην ποιότητα ζωής του», συνέχισε ο κ. Τσάπαλος.

Ως προς την υποχώρηση του πληθωρισμού στο 1.8% τον Σεπτέμβριο, τον χαμηλότερο των τελευταίων τεσσάρων ετών, ο κ. Τσάπαλος επισήμανε «δεν είναι λόγος για πανηγύρια το γεγονός ότι ο πληθωρισμός αποκλιμακώθηκε σημαντικά τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, με τον αντίστοιχο περσινό.

Προφανώς, και είναι ένα θετικό στοιχείο το ότι έχουμε χαμηλότερο πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο για τον μήνα Σεπτέμβριο. Το ζητούμενο είναι να συνεχιστεί αυτή η καθοδική τάση του πληθωρισμού και τους επόμενους μήνες».

Σε αυτή την κατεύθυνση υπάρχουν πρωτοβουλίες, σημείωσε, πρωτίστως του υπουργείου Ανάπτυξης, όπου τίθεται σε εφαρμογή και σε λειτουργία η νέα Αρχή Καταπολέμησης της Ακρίβειας, «στην ουσία με την πρόσληψη 300 στελεχών που θα κάνουν μόνο αυτό το πράγμα από το πρωί μέχρι το βράδυ, ελέγχους παντού».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών αναφέρθηκε, επίσης, στη νέα πλατφόρμα TaxCalc, που είναι ήδη από χθες 1η του μηνός στον αέρα.

Εκεί μπορεί να υπολογίσει κανείς το όφελος από τις μειώσεις φόρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ πριν από λίγες εβδομάδες.

«Είναι μία εύκολη στη χρήση της πλατφόρμα. Μπορεί οποιοσδήποτε να τη χρησιμοποιήσει είτε μέσα από το κινητό, το λάπτοπ είτε από τον υπολογιστή του, αρκεί να μπει στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών και να την κλικάρει ή να την γκουγκλάρει απλά, γράφοντας πλατφόρμα, υπουργείο Οικονομικών, όφελος από μειώσεις φόρων και να βγει κατευθείαν στη σελίδα, να πατήσει 5 πεδία, στην ουσία είναι όλα και όλα, τα οποία χρειάζεται να πατήσει.

Το ένα είναι τι δουλειά κάνει, αν είναι μισθωτός, ελεύθερος, επαγγελματίας, συνταξιούχος και ούτω καθεξής. Το άλλο είναι την ηλικία του, γιατί με βάση την ηλικία προκύπτει και ενδεχομένως μηδενισμός φόρου. Θυμίζω ότι όσοι είναι έως 25 ετών και μέχρι 20.000 εισόδημα έχουν μηδέν φόρο. Όσοι είναι από 25 μέχρι 30 έχουν 9% φόρο και στη συνέχεια ο φόρος αυξάνεται. Επίσης πρέπει να πατήσει τον αριθμό των τέκνων γιατί θυμίζω ότι αν είσαι πολύτεκνος έχεις μηδενικό φόρο.

Αν είσαι τρίτεκνος, έχεις πολύ χαμηλότερο φόρο σε σχέση με κάποιον ο οποίος δεν έχει καθόλου παιδιά ή ένα ή δύο παιδιά. Να πατήσει επίσης το εισόδημα της συζύγου και φυσικά το δικό του φορολογητέο εισόδημα, εκείνο που πιστεύει ότι θα παράξει το 2026. Πατώντας υπολογισμός, βγαίνει το όφελος το ετήσιο που θα έχει από του χρόνου», εξήγησε.

«Να πω ενδεικτικά ότι αν είσαι πολύτεκνος, 4 παιδιά και πάνω με ένα εισόδημα γύρω στις 25 με 30.000 ευρώ το όφελος μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 4.000 ευρώ το χρόνο για τον κάθε γονέα. Άρα 8.000 ευρώ για το σύνολο του νοικοκυριού αν είναι και οι δύο μισθωτοί και παράγουν τα ίδια περίπου εισοδήματα.

Αντιστοίχως, ένας νέος ο οποίος έχει μέχρι 20.000 ευρώ μπορεί να έχει ένα όφελος γύρω στα 1200 ευρώ το χρόνο από τον μηδενισμό που θα προκύψει από τον φόρο του. Ένας συνταξιούχος με εισόδημα γύρω στις 20.000 ευρώ μπορεί και αυτός να έχει γύρω στα 500 ευρώ το χρόνο όφελος, αντιστοίχως άλλα τόσα και η σύζυγος ή ο σύζυγος συνταξιούχος», ανέφερε ο κ. Τσάπαλος.

Διευκρίνισε στη συνέχεια, ότι ο χρήστης θα χρειαστεί να εισάγει στο ανάλογο πεδίο της εφαρμογής το φορολογητέο εισόδημα, εκείνο δηλαδή, το οποίο φορολογείται συνολικά και στο τέλος βγαίνει ο φόρος που στην ουσία θα βγει μειωμένος, ενώ βγαίνει σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να χρειάζεται η χρήση των κωδικών Taxis.

«Ήδη έχουν μπει χιλιάδες συμπολίτες μας, πάνω από 100.000 έχουμε ήδη που έχουν κλικάρει και έχουν υπολογιστεί.

Έχουμε πάνω από 100.000 κλικαρίσματα, που σημαίνει ότι έχει αρχίσει και μαθαίνεται η συγκεκριμένη πλατφόρμα. Θέλουμε και τη δική σας βοήθεια, γιατί ο κόσμος όπου πηγαίνουμε και κινούμαστε για να επικοινωνήσουμε τα μέτρα της ΔΕΘ μας λέει ένα πράγμα, εγώ δεν μπορώ να υπολογίσω εύκολα το όφελος που θα έχω. Δεν καταλαβαίνω εύκολα τι σημαίνει αλλαγές στις κλίμακες άμεσης φορολογίας και είναι εύλογο και λογικό.

Ο κάθε πολίτης δεν χρειάζεται να έχει μεταπτυχιακό στα οικονομικά για να καταλάβει. Εμείς πρέπει να του το δώσουμε να το καταλάβει όσο γίνεται πιο απλά και πρακτικά. Και αυτή η πλατφόρμα εξυπηρετεί ακριβώς αυτόν τον λόγο. Γι’ αυτό λοιπόν καλούμε όλους τους πολίτες να μπουν σ αυτή την πλατφόρμα, να υπολογίσουν το όφελός τους και να δουν πραγματικά τι έχουν να κερδίσουν. Βέβαια, να συμπληρώσω ότι δεν είναι μόνο το όφελος από τις μειώσεις φόρων που θα δουν οι πολίτες», προσέθεσε ο κ. Τσάπαλος.

«Μέσα στους επόμενους οκτώ μήνες, μήνα μήνα, ξεκινώντας από τον Οκτώβριο που μας έρχεται, πάνω από πέντε εκατομμύρια συμπολίτες μας θα δουν ένα ποσό της τάξεως των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ να μπαίνει στις τσέπες τους ή να μη φεύγει λόγω της μείωσης φόρων. Και να πω απλά ακροθιγώς ότι τον Οκτώβριο θα δούνε τις πρώτες αυξήσεις 150.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, τον Νοέμβριο επιστροφή ενοικίου για πάνω από 1.000.000 νοικοκυριά και τα 250 ευρώ για 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους.

Τον Δεκέμβριο οι αυξήσεις στις συντάξεις, όπου για πρώτη φορά και συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα δουν αυξήσεις, τη μισή αύξηση που θα δουν οι υπόλοιποι. Τον Γενάρη, οι αλλαγές στις κλίμακες άμεσης φορολογίας, οι μεγάλες αλλαγές και τον Απρίλιο ξεπάγωμα έκτη φορά του κατώτατου μισθού, αύξηση δεκαπέντε επιδομάτων που έχουν να κάνουν κυρίως με την εργασία και φυσικά εκ νέου αύξηση των μισθών στους δημοσίους υπαλλήλους», περιέγραψε επιγραμματικά ο κ. Τσάπαλος.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι από τον Ιανουάριο η ΑΑΔΕ θα θέσει σε λειτουργία μια πιο εξελιγμένη πλατφόρμα, αναβαθμισμένη, με προσυμπληρωμένα στοιχεία όσον αφορά τα εισοδήματά μας, τον αριθμό των τέκνων, το οικογενειακό στάτους και ούτω καθεξής και εκεί ο πολίτης θα ξέρει από νωρίς του έτους τι φόρο αναμένεται να πληρώσει στην ουσία, προσφέροντάς του ένα ψηφιακό εκκαθαριστικό. «Και αυτό λύνει τα χέρια στους πολίτες. Γιατί ο πολίτης ζητάει καλύτερο προγραμματισμό της ζωής του» σημείωσε χαρακτηριστικά.