Οι Έλληνες πόνταραν 12 δισ. στα τυχερά παιχνίδια στο 9μηνο του 2025 - Οι προτεραιότητες της νέας διοίκησης στην Επιτροπή Παιγνίων

Οι Έλληνες έδειξαν την προτίμησή τους στα τυχερά παιχνίδια και στο 9μηνο του 2025 όπου τα πονταρίσματα των παικτών και τα κέρδη των παρόχων κινήθηκαν ανοδικά σε σχέση με πέρσι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) το διάστημα Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2025 τα πονταρίσματα στο νόμιμο δίκτυο των τυχερών παιχνιδιών (ΟΠΑΠ, Διαδίκτυο, Καζίνο, Λαχεία, Ιππόδρομος) ανήλθαν στα 12,025 δισ. ευρώ έναντι 11,37 δισ. ευρώ το 9μηνό του 2024, δηλαδή μια αύξηση της τάξης του 5,7%.

Πρόκειται για το αναμορφωμένο TGR που είναι μια προσέγγιση του αθροίσματος των χρημάτων που εισέπραξαν οι παίκτες ως κέρδη και οι πάροχοι ως έσοδο.

Δεν προσμετρώνται δηλαδή τα κέρδη των παικτών που επανεπενδύονται ή τα μπόνους των παρόχων προς τους παίκτες που ανεβάζουν αισθητά το τελικό ποσό. Απλώς το αναμορφωμένο TGR δείχνει τα πραγματικά ποσά που ποντάρονται στη θεά Τύχη. Τη μερίδα του λέοντος στα πονταρίσματα έχει το διαδίκτυο με 5,5 δισ. ευρώ και ακολουθεί ο ΟΠΑΠ (πρακτορεία και Vlts) με 5,3 δισ. ευρώ.

Τα κέρδη των παρόχων (GGR) που προκύπτουν αν από τα συνολικά πονταρίσματα αφαιρέσουμε τα κέρδη των νικητών ανήλθαν στο 9μηνο του 2025 στα 2,22 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 7,8%.

Τα κέρδη GGR ανά πάροχο διαμορφώθηκαν ως εξής: ΟΠΑΠ 1,091 δισ (+4,6%), διαδίκτυο 849,8 εκατ. ευρώ (+13,8%), καζίνο 198,9 εκατ. ευρώ (+7,3%), λαχεία 77,15 εκατ. ευρώ (-2,4%) και ιππόδρομος 4,7 εκατ. (-7,8%)

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς εκτιμάται ότι στο τέλος του έτους ο τζίρος και τα κέρδη στην αγορά των τυχερών παιχνιδιών δεν θα διαφοροποιηθούν σε σχέση με το 2024 όταν είχαν ανέλθει στα 15,6 δισ, και 2,88 δισ, αντίστοιχα, σημειώνοντας τότε ιστορικό ρεκόρ στο νόμιμο δίκτυο των τυχερών παιχνιδιών.

Στα 833 εκατ. τα έσοδα του κράτους από τους φόρους στα παίγνια

Στο 9μηνο στα κρατικά ταμεία μπήκαν 503,2 εκατ. ευρώ από τα δικαιώματα του δημοσίου στα τυχερά παιχνίδια και άλλα 333,2 εκατ. ευρώ από τους φόρους των παικτών. Σύνολο 833,4 εκατ. ευρώ έναντι 781 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2024.

Ο Αντώνης Βαρθολομαίος, ο νέος επικεφαλής της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) δήλωσε ότι απαιτείται η ανάληψη άμεσων και αποτελεσματικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που ανακύπτουν αυτή την περίοδο του ραγδαίου μετασχηματισμού της αγοράς παιγνίων.

Οι προκλήσεις αυτές σχετίζονται άμεσα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα νέα δεδομένα που εκείνες δημιουργούν, σε θέματα κοινωνικής προστασίας και συνοχής αλλά και αντιμετώπισης του παράνομου τζόγου και της πρόληψης του εθισμού. «Στόχος μου, στόχος όλων μας στην Επιτροπή είναι η ενίσχυση του ρυθμιστικού ρόλου της ΕΕΕΠ με διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και τεχνοκρατική επάρκεια μέσα από την εφαρμογή ενός αυστηρού πλαισίου εποπτείας και ελέγχου.

Στο πλαίσιο αυτό, βασική προτεραιότητα αποτελεί η προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, ιδίως των ανηλίκων, η πάταξη του παράνομου τζόγου καθώς και η θωράκιση του θεσμικού περιβάλλοντος από πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική ασφάλεια και στην εξέλιξή τους πιθανότατα και τη δημόσια τάξη».