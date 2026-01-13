ΟΔΔΗΧ: Στις αγορές σήμερα το Δημόσιο με 10ετές ομόλογο - Tι ποσό αναμένεται να αντλήσει

Πρεμιέρα για το δανεισμό του από τις αγορές το 2026 κάνει σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο με την κοινοπρακτική έκδοση του 10ετούς ομολόγου.

Τη Δευτέρα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ανακοίνωσε ως κοινούς αναδόχους (joint lead managers) τις BofA Securities, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan και Morgan Stanley, για την πρώτη ομολογιακή έκδοση του 2026.

Το βιβλίο των προσφορών, όπως συνήθως γίνεται, αναμένεται να ανοίξει σήμερα οπότε θα γίνει και η τιμολόγηση του νέου ομολόγου.

Χθες πάντως στη δευτερογενή αγορά (ΗΔΑΤ) η απόδοση του 10ετούς ομολόγου είχε διαμορφωθεί στο 3,35% με αποτέλεσμα το περιθώριο έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου (2,80%) να υποχωρεί στο 0,55%.

Η πρώτη έξοδος της Ελλάδος στις αγορές συνέπεσε με την δυσμενή έκθεση της J P Morgan για τα ελληνικά ομόλογα .

Η Αμερικανική Τράπεζα υποστηρίζει ότι οι ελληνικοί τίτλοι έχουν ήδη «συγκλίνει» και οι αποδόσεις έχουν προεξοφλήσει μεγάλο μέρος των βελτιώσεων.

Η JP Morgan σημειώνει ότι τα ελληνικά ομόλογα έχουν περάσει τον κρίσιμο «έλεγχο σύγκλισης» (convergence test), δηλαδή οι αποδόσεις και τα spreads τους σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές εκτιμάται ότι έχουν ενσωματώσει μεγάλο μέρος των βελτιώσεων στην οικονομία της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι πλέον η περαιτέρω μείωση των αποδόσεων δεν έχει τόσο μεγάλο περιθώριο, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Ως αποτέλεσμα αυτού, σε μια πρόσφατη ανάλυση η JP Morgan συστήνει στους επενδυτές να ρευστοποιήσουν μερικώς τα κέρδη τους στα ελληνικά ομόλογα - δηλαδή να πάρουν κέρδη από την ανοδική κίνηση που έχουν ήδη δώσει - επειδή το περιθώριο για περαιτέρω σημαντική συστολή των spreads έχει περιοριστεί.

Παρά αυτό το πιο «ουδέτερο/προσεκτικό» trading σήμα, η γενικότερη μακροοικονομική στρατηγική της JP Morgan για την Ελλάδα παραμένει θετική:

Η Ελλάδα παραμένει σε καθεστώς overweight ως αγορά σε ευρύτερο πλαίσιο επενδυτικών ροών (πέρα από τα ομόλογα), λόγω ισχυρών βασικών μεγεθών, αναπτυξιακών προοπτικών και σταθερότερου πολιτικοοικονομικού περιβάλλοντος.

Η εικόνα αυτή ενισχύει την επενδυτική ελκυστικότητα της Ελλάδας συνολικά, παρά τις περιορισμένες αποδόσεις που έχουν ήδη «προεξοφληθεί» στις τιμές των ομολόγων.

Η Ελλάδα αναμένεται να αντλήσει από τις αγορές για ποσό της τάξης των 8 δισ. ευρώ εντός του 2026, ώστε να καλύψει στοιχειωδώς τις δανειακές της ανάγκες. Υπενθυμίζεται ότι το 2025 αντλήθηκαν περί τα 7,6 δισ. ευρώ.

Επίσης, για το 2026 έχουν προγραμματιστεί πρόωρες αποπληρωμές δημοσίου χρέους ύψους 8,8 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές συμπίπτει και με την αντίστοιχη του EFSF (European Financial Stability Facility).

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας άντλησε χθες από τις αγορές 7 δισ. ευρώ καλύπτοντας έτσι περίπου το 1/3 των δανεικών του αναγκών για τη χρονιά. Συγκεκριμένα τα 4 δισ. ευρώ τα άντλησε μέσω 10ετούς ομολόγου με απόδοση 3,125% και τα υπόλοιπα 3 δισ.ευρώ μέσω τριετούς ομολόγου με απόδοση 2,375%.

Και οι δύο εκδόσεις προσέλκυσαν σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 52 δισ.ευρώ.