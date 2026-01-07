Ο ανταγωνισμός και η διόρθωση των τιμών έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων το 2025

Η αγορά του αυτοκινήτου στην Ελλάδα έκλεισε με άνοδο 5% το 2025 σε σχέση με το 2024 μετά από έναν πολύ δυνατό Δεκέμβριο με σχεδόν 11.000 ταξινομήσεις. Συνολικά πουλήθηκαν 144.224 νέα αυτοκίνητα (προσωρινά στοιχεία) πετυχαίνοντας την καλύτερη επίδοση από το 2009 όταν είχαν ταξινομηθεί 220.500 αυτοκίνητα.

Ο ανταγωνισμός έπαιξε το ρόλο του, καθώς στη διάθεση των καταναλωτών βρέθηκαν αρκετές νέες μάρκες -κυρίως από Κίνα- με τιμές προσιτές που προκάλεσαν την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος.

Η τάση αυτή αναμένεται σύμφωνα με τους ειδικούς να συνεχιστεί και το 2026 αφού πλέον ο εν δυνάμει αγοραστής βρίσκει το μοντέλο που τον ικανοποιεί χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψει μια ολόκληρη περιουσία. Περίπου το 60% των νέων ταξινομήσεων αφορούσε πωλήσεις με τη μέθοδο της χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) και μόλις το 40% πωλήθηκε απευθείας από το δίκτυο της λιανικής.

Η Toyota διατήρησε την πρωτιά στις ταξινομήσεις και πέρσι με 22.453 καινούργια αυτοκίνητα και ακολούθησε η Peugeot με 11.337 πωλήσεις και η Hyundai με 9.856 πωλήσεις.

«Φρένο» στις πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Το 2025 ήταν η χρονιά που μειώθηκε η κρατική επιδότηση για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου από τα 9.000 ευρώ σε 3.000 ευρώ με αποτέλεσμα να μπει «φρένο» στο ρυθμός ανάπτυξης της κατηγορίας και να πουληθούν περίπου 9.000 αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα σημειώνοντας άνοδο 2% σε σχέση με το 2024. Στην κατηγορία υπήρξαν και σημαντικές ανακατατάξεις καθώς η κινέζικη BYD ξεπέρασε τα 1.800 αυτοκίνητα, σε αντίθεση με την Tesla που είδε τις πωλήσεις της να μειώνονται περίπου στο μισό σε σχέση με το 2024 με 1.060 αυτοκίνητα.

Μεγάλη ζήτηση για τα υβριδικά αυτοκίνητα

Σε ό,τι αφορά στο καύσιμο, οι πωλήσεις των υβριδικών αυτοκινήτων (χωρίς φόρτιση) εκτινάχθηκαν σχεδόν στις 72.000 ταξινομήσεις. Ακολούθησαν τα αυτοκίνητα με καύσιμο βενζίνη με 41.000 πωλήσεις και τα υβριδικά με φόρτιση (Plug-in Hybrid) με 11.670 αυτοκίνητα.

Στα ηλεκτρικά οι πωλήσεις αυξήθηκαν ελάχιστα, όπως προαναφέρθηκε- για αυτό και το μερίδιό τους στο σύνολο της αγοράς υποχώρησε. Αφησαν πίσω τους όμως με διαφορά τα αυτοκίνητα με κινητήρες diesel στα οποία οι ταξινομήσεις διαμορφώθηκαν περίπου στα 4.800 αυτοκίνητα.

Οι εισαγωγείς έχουν προχωρήσει σε αξιοσημείωτες επενδύσεις προσθέτοντας νέες μάρκες στο χαρτοφυλάκιό τους για να πάρουν κεφάλι στον ανταγωνισμό ενώ και οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης αυξάνουν τον στόλο τους βλέποντας τις εταιρικές πωλήσεις να ενισχύονται αλλά και τη ζήτηση για το rent a car λόγω του τουρισμού να παραμένει αμείωτη.