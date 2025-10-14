Νωρίτερα οι συντάξεις Νοεμβρίου, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου

Νωρίτερα από το αναμενόμενο θα πιστωθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, η οποία μεταφέρει τις πληρωμές των Ταμείων για τους περισσότερους συνταξιούχους.

Συγκεκριμένα, οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι των ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ πληρώνονται τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 τη Δευτέρα (27/10). Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα στο ΑΤΜ μπαίνουν τρεις ημέρες νωρίτερα, την Παρασκευή (24/10), μετά τις 17:00 το απόγευμα.

Οι επόμενες πληρωμές είναι την Τετάρτη (29/10), με τον e-ΕΦΚΑ να καταβάλλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 στους μισθωτούς συνταξιούχους των τέως ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ μεταξύ άλλων.