Νέο καθεστώς για τη Golden Visa: Φρένο στα Airbnb, αυστηρότεροι κανόνες και στροφή σε διατηρητέα κτίρια

Σε μία από τις πιο εκτεταμένες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών προχωρά η κυβέρνηση στο πρόγραμμα Golden Visa, επιχειρώντας να το επαναφέρει στον αρχικό επενδυτικό του χαρακτήρα και να αποτρέψει στρεβλώσεις που επηρέασαν την αγορά ακινήτων. Το νέο πλαίσιο, που καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση, αναμορφώνει πλήρως τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής επενδυτή και εισάγει ενιαίους κανόνες για όλες τις κατηγορίες επενδύσεων.

Με το νέο σύστημα, οι επενδυτές θα ακολουθούν πλέον μια κοινή διαδικασία, είτε επιλέγουν αγορά ακινήτου, χρονομεριστική μίσθωση, τουριστικό κατάλυμα, είτε επένδυση μέσω αλλαγής χρήσης ή ανακαίνισης διατηρητέου. Για κάθε αίτηση προβλέπεται ηλεκτρονικό παράβολο 2.000 ευρώ, ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικής ασφάλισης, πιστοποίηση νόμιμης εισόδου στη χώρα και σειρά βεβαιώσεων από συμβολαιογράφους, μηχανικούς ή δικηγόρους.

Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής χωρίς φυσική παρουσία, με τα βιομετρικά στοιχεία να κατατίθενται σε μεταγενέστερο χρόνο.

«Φρένο» στα Airbnb από επενδυτές Golden Visa

Η μεγαλύτερη τομή αφορά στην απαγόρευση διάθεσης των επενδυτικών ακινήτων σε βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb για όλες τις νέες άδειες μετά το 2024. Η κυβέρνηση επιχειρεί να αποκόψει τον σύνδεσμο Golden Visa - Airbnb, που είχε οδηγήσει σε αύξηση τιμών και ακόμη μικρότερη διαθεσιμότητα στην κατοικία.

Επιτρέπονται, ωστόσο, η χρονομεριστική μίσθωση και μακροχρόνιες συμβάσεις τουριστικών καταλυμάτων διάρκειας τουλάχιστον πέντε ετών.

Κυβερνητικές πηγές εκτιμούν ότι ο περιορισμός αυτός θα οδηγήσει σε «επιστροφή» δεκάδων ακινήτων στη μακροχρόνια αγορά, λειτουργώντας ως μία έμμεση παρέμβαση στην πίεση που ασκούν τα ενοίκια στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Το οικονομικό επιτελείο προβλέπει ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών θα μετατοπιστεί προς παλαιά, εγκαταλελειμμένα ή διατηρητέα ακίνητα, οδηγώντας σε ανακαινίσεις και επαναχρησιμοποίηση κτιρίων που παραμένουν ανενεργά για δεκαετίες. Στόχος είναι να κατευθυνθεί η Golden Visa σε επενδύσεις με πραγματικό αναπτυξιακό αποτύπωμα και όχι μόνο σε κατοικίες υψηλής ζήτησης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις επενδύσεις μετατροπής βιομηχανικών κτιρίων σε κατοικίες. Στο παρελθόν οι επενδυτές είχαν στραφεί έντονα σε παλιά εργοστάσια και αποθήκες, ωστόσο, το νέο πλαίσιο θεσπίζει αυστηρότερες προϋποθέσεις.

Για να προχωρήσει μια τέτοια επένδυση, απαιτείται τεχνική έκθεση μηχανικού που θα πιστοποιεί ότι το κτίριο δεν είχε λειτουργήσει ως βιομηχανική μονάδα την τελευταία πενταετία. Η διαπίστωση αυτή θα τεκμηριώνεται μέσω διακοπής ηλεκτροδότησης, φορολογικών εντύπων Ε2 ή άλλων δημόσιων εγγράφων.

Στην περίπτωση οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, το ύψος της επένδυσης μπορεί να προκύψει είτε από τον συνδυασμό της αξίας αγοράς γης και ανέγερσης κτίσματος είτε αποκλειστικά από το κόστος ανέγερσης. Για τα διατηρητέα κτίρια, η Golden Visa θα χορηγείται μόνο μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης ή ανακατασκευής, όπως θα πιστοποιείται από μηχανικό.