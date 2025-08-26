Νέα προγράμματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας από την ΔΥΠΑ - Σε εξέλιξη η κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής

Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα αναφέρθηκε στα ανοικτά προγράμματα και τις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, αναφέροντας ότι μέσω των προγραμμάτων από την αρχή αυτής της κυβέρνησης και θητείας έχουν απασχοληθεί περισσότεροι από 250.000 εγγραγραμμένοι άνεργοι.

Συγκεκριμένα, μιλώντας την Τρίτη στην ΕΡΤ είπε: «Αυτή την περίοδο έχουμε 11 συνολικά ανοικτά προγράμματα απασχόλησης και επιδότησης νέας επιχειρηματικότητας. Σε αυτά τα προγράμματα το βασικό είναι να διευκρινίσουμε ότι οι αιτήσεις πλην της επιχειρηματικότητας, δεν γίνονται από τους ίδιους τους ωφελούμενους, αλλά κατ’ αρχήν από τις επιχειρήσεις που έρχονται στη ΔΥΠΑ και προσφέρουν τις θέσεις εργασίας και εμείς με τους εργασιακούς συμβούλους διενεργούμε έλεγχο του Μητρώου Εγγεγραμμένων Ανέργων και δίνουμε το συστατικό σημείωμα, το παραπεμπτικό σημείωμα για συνέντευξη στον χώρο της επιχείρησης, στους ανέργους, οι οποίοι πληρούν τις προδιαγραφές.

Με τον τρόπο αυτό, συνολικά, από την αρχή αυτής της κυβέρνησης και αυτής της θητείας έχουν απασχοληθεί περισσότεροι από 250.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι και με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουμε και ταυτόχρονα τι κάνουμε;

Ρίχνουμε και άλλα εργαλεία στη μάχη κατά της καταπολέμησης της ανεργίας και στην ενίσχυση ουσιαστικά των ανθρώπων αυτών να βρουν τη δική τους θέση στην αγορά εργασίας.

Ποια είναι αυτά τα υπόλοιπα εργαλεία; Είναι οι Ανοιχτές Ημέρες Καριέρας, που όχι το Σαββατοκύριακο της έναρξης της ΔΕΘ, αλλά το ακριβώς επόμενο, θα βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη και θα προσφέρουμε θέσεις χωρίς επιδότηση απασχόλησης, χωρίς δηλαδή η ΔΥΠΑ να παρεμβαίνει, εκεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης κάνει τον οικοδεσπότη και φέρνει μαζί ανθρώπους που αναζητούν εργασία και επιχειρήσεις που προσφέρουν θέσεις.

Μια τέτοια εκδήλωση, όπως είναι πληθώρα τέτοιων εκδηλώσεων που έχουμε οργανώσει σε όλη τη χώρα πια, έχουν καταγράψει απτά αποτελέσματα. Άνθρωποι οδηγούνται σε πρόσληψη ακριβώς την ημέρα και την ώρα διεξαγωγής της εκδήλωσης και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια πληθώρα εργαστηρίων τόσο online αλλά και δια ζώσης στο ΚΠΑ όλης της χώρας, τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης, τα τοπικά καταστήματα της ΔΥΠΑ σε όλη τη χώρα.

Πληθώρα εργαστηρίων, που ενισχύουν τον τρόπο και τα εργαλεία με τα οποία αναζητά την κατάλληλη γι’ αυτόν θέση ο άνεργος, ή οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ.

Εργαλεία όπως πως συντάσσω το βιογραφικό μου, πως προετοιμάζομε για τη συνέντευξη, πως, πως αναζητώ μέσα από τα νέα τεχνολογικά εργαλεία και τα social media την κατάλληλη θέση για εμένα.

Νομίζουμε ότι αυτό είναι πράγματα και εργαλεία που μπορεί να μην έχουν την ορατότητα της επιδοτούμενης θέσης εργασίας, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικά και πια έχουμε τη χαρά να έχουμε και συγκεκριμένα στατιστικά αποτελέσματα από τη χρήση αυτών των εργαλείων».

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα

Συνεχίζοντας η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, τόνισε πως: «Τα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης, περισσότερες από 250.000 θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί μέσα από αυτά τα προγράμματα. Μιλάμε μέχρι στιγμής για θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Στις Ημέρες Καριέρας ή στα εργαλεία που προσφέρει η ΔΥΠΑ, διευκόλυνσης της σύζευξης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, εκεί μπορεί να είναι θέσεις πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αλλά εκεί η συμφωνία είναι εντελώς μεταξύ του εργοδότη και του ωφελούμενου, του ανθρώπου που ψάχνει μια θέση εργασίας.

Υπάρχουν πάρα πολλές συνθήκες της σύγχρονης ζωής που ο ίδιος ο άνθρωπος που αναζητά μια θέσης εργασίας δεν ψάχνει για πλήρες ωράριο, γιατί λόγω συνδυασμού οικογενειακών υποχρεώσεων, λόγω άλλων υποχρεώσεων, θέλει θέση μερικής απασχόλησης.

Αυτές οι θέσεις ωστόσο μέχρι σήμερα δεν είναι επιδοτούμενες, προσφέρονται όμως στις εκδηλώσεις όπως είναι Ημέρες Καριέρας και εκεί πια γίνεται η κατάλληλη σύζευξη απ’ ευθείας μεταξύ τους εργοδοτών».

Οι σχολές επαγγελματικής κατάρτισης

Ακολούθως η κ. Χορμόβα επισήμανε τα εξής: «Νομίζουμε πραγματικά ότι αυτή η πληροφόρηση πρέπει να φτάσει σε κάθε σπίτι και σε κάθε αυτί νέου νέας που ψάχνει το δρόμο του. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης μαζί με την Κυβέρνηση και με το Υπουργείο Παιδείας, τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει πολύ στην Τεχνική Επαγγελματική εκπαίδευση, που για πολλά χρόνια θεωρούνταν εκπαίδευση δεύτερης ή τρίτης επιλογής και δεν ήταν στην ορατότητα ούτε των ιδίων των νέων ούτε των οικογενειών τους, συμβουλευτικά να τους κατευθύνουν σε αυτό το δρόμο.

Ωστόσο, βλέπουμε ότι και με τη δική μας επένδυση, αλλά και με τον τρόπο που η ίδια η αγορά εργασίας έχει δείξει ότι απορροφά αυτά τα επαγγέλματα. Και τι εννοώ;

Επαγγέλματα όπως μάγειρας, ζαχαροπλάστης, τεχνίτης υδραυλικός, τεχνίτης ηλεκτρολόγος, συντηρητής κτιρίων, επαγγέλματα που έχουν σχέση με τη συντήρηση του αυτοκινήτου, φαναροποιός, ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων, αισθητικής τέχνης, κομμωτικής τέχνης, πληθώρα επαγγελμάτων την οποία η αγορά εργασίας ζητά και όχι απλά ζητά αλλά αμείβει και καλά.

Οι επαγγελματικές λοιπόν σχολές της ΔΥΠΑ που πάλι θα πω ότι διαθέτουμε 50 σχολές σε όλη τη χώρα, από την Ορεστιάδα μέχρι τα Χανιά της Κρήτης, σε όλη τη χώρα διάσπαρτες, προσφέρουν δύο χρόνια εκπαίδευσης σε πάνω από 40 τέτοιες τεχνικές ειδικότητες. Τα παιδιά που μπορούν να εγγραφούν πρέπει να είναι από 15 έως 29 ετών.

Απαιτούμενο εγγραφής είναι το απολυτήριο Γυμνασίου. Αυτή είναι η απαίτηση. Οι αιτήσεις είναι ανοικτές, υποβάλλονται μέσω Gov.gr, θα υποβάλλονται ακόμη έως και τις 13 -14 Σεπτεμβρίου, όπου θα λήξουν και στις 20 Σεπτεμβρίου αρχίζει η νέα σχολική χρονιά».

Μέτρα υποστήριξης των σπουδών

Τέλος, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ επισήμανε πως: «Oι σχολές έχουν περισσότερες από 40 διαφορετικές ειδικότητες. Το παιδί επιλέγει ποια θέλει να μάθει. Θέλει να γίνει μάγειρας, θέλει να γίνει σεφ, θέλει να γίνει ζαχαροπλάστης, θέλει να γίνει ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων, ο ίδιος επιλέγει.

Παίρνει το χαρτί του επίσημα και την πιστοποίησή του και το σημαντικό σε αυτές τις σχολές είναι ότι συνδυάζουν την εκπαίδευση στον χώρο εργασίας, η όποια πρακτική μαθητεία, την λέμε στις σχολές, είναι επιδοτούμενη και πλήρως ασφαλισμένη και τα ένσημα αυτά προσμετρούνται στα ένσημα της συνολικής εργασιακής πορείας.

Και να πούμε και κάτι ακόμα που μπορεί να απασχολεί πολλές οικογένειες, εάν δεν είναι στην πόλη το σπίτι του παιδιού, αν προέρχεται από αλλού, από άλλη περιοχή, η ΔΥΠΑ με βάση εισοδηματικά κριτήρια χορηγεί επίδομα στέγασης το οποίο ανέρχεται στα 240 ευρώ μηνιαίως, καθώς και επίδομα σίτισης το οποίο ανέρχεται στα 9 ευρώ ημερησίως».