Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι η προθεσμία υποβολής ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ για τη μισθολογική περίοδο Νοεμβρίου 2025, η οποία είχε παραταθεί έως την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, παρατείνεται περαιτέρω έως και τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026.

Έως τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 παρατείνεται και η προθεσμία υποβολής ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ από το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ κ.λπ., για την ασφάλιση εργαζομένων τους με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ.–Ι.Δ.Ο.Χ.) προηγούμενων μισθολογικών περιόδων.

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω ΑΠΔ πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά με τη χρήση της νέας γραμμογράφησης της ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως της μισθολογικής περιόδου που αφορούν, όπως ισχύει πλέον για όλες τις περιπτώσεις (εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης) υποβολής ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων (σχετικό το με αρ. πρωτ. 2120927/16.12.2025 Γενικό Έγγραφο του e-ΕΦΚΑ).

Η ανωτέρω παράταση παρέχεται, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων των εργοδοτών, κατόπιν των αλλαγών που επήλθαν στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ.

Η παρούσα παράταση δεν αφορά την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.