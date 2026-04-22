Νέα μέτρα στήριξης: Τι αλλάζει για επιστροφή ενοικίου, οφειλές και συνταξιούχους

Το δρόμο για ένα νέο κύμα παρεμβάσεων, με σκοπό τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, άνοιξε η διαμόρφωση του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2025 στο 4,9% του ΑΕΠ, έναντι αρχικού στόχου 3,7%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο μέτρων στήριξης, με σκοπό την ενίσχυση νοικοκυριών και ευάλωτων ομάδων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε άγγιξε τα 12,1 δισ. ευρώ, με την εν λόγω υπέρβαση να μεταφράζεται σε υπερπλεόνασμα που προσεγγίζει τα 2,9 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα καταγράφηκε και συνολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα 1,7% του ΑΕΠ, ή 4,29 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά λειτούργησαν, όπως ήταν λογικό, ως καθοριστικό «σήμα» για την ενεργοποίηση νέου πακέτου μέτρων, με την κυβέρνηση να προχωρά σε ανακοινώσεις για την ενίσχυση νοικοκυριών και ευάλωτων ομάδων, σε ένα περιβάλλον όπου οι πιέσεις από την ενέργεια και το κόστος ζωής παραμένουν ισχυρές.

Την ίδια στιγμή, το δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε στα 362,9 δισ. ευρώ, ή στο 146,1% του ΑΕΠ, παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα, αλλά με σαφή τάση αποκλιμάκωσης ως ποσοστό της οικονομίας.

Στο πεδίο της ενέργειας, παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και για τον Μάιο, με ενίσχυση 20 λεπτών ανά λίτρο για τους κατόχους οχημάτων diesel. Το κόστος του μέτρου ανέρχεται σε 55 εκατ. ευρώ, ενώ η διάρκειά του θα επανεξεταστεί ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις.

Παράλληλα, συνεχίζεται έως και τον Αύγουστο η επιδότηση 15% στα αγροτικά λιπάσματα, με πρόσθετη δαπάνη 23 εκατ. ευρώ και περίπου 250.000 δικαιούχους, με στόχο τη συγκράτηση του κόστους παραγωγής στον πρωτογενή τομέα.

Σημαντικές αλλαγές, όμως, καταγράφονται και στο μέτρο επιστροφής ενοικίου, με αύξηση των εισοδηματικών ορίων ώστε να ενταχθεί μεγαλύτερος αριθμός δικαιούχων. Σύμφωνα με πληροφορίες το όριο για άγαμους αυξάνεται από 20.000 σε 25.000 ευρώ και για οικογένειες από 28.000 σε 35.000 ευρώ, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες φτάνει τα 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά τέκνο.

Το μέτρο, κόστους 25 εκατ. ευρώ, αναμένεται να καλύψει επιπλέον 70.000 ενοικιαστές, ανεβάζοντας το σύνολο των δικαιούχων σε περίπου 1 εκατομμύριο.

Έκτακτη ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά

Παράλληλα, προβλέπεται η καταβολή έκτακτης ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ ανά παιδί στα τέλη Ιουνίου, με συνολικό κόστος 240 εκατ. ευρώ και περίπου 975.000 νοικοκυριά δικαιούχους. Η παρέμβαση στοχεύει στην άμεση ενίσχυση των οικογενειακών εισοδημάτων σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών.

Αύξηση ενίσχυσης στους συνταξιούχους

Στο επίκεντρο των μέτρων βρίσκονται και οι συνταξιούχοι, με την ενίσχυση που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο να αυξάνεται από 250 σε 300 ευρώ καθαρά. Παράλληλα, διευρύνονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με αποτέλεσμα να ενταχθούν επιπλέον 420.000 δικαιούχοι.

Συνολικά, το μέτρο θα καλύψει περίπου 1,87 εκατομμύρια συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία, με δημοσιονομικό κόστος 198 εκατ. ευρώ.

Διευκολύνσεις για χιλιάδες οφειλέτες

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, με σειρά παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην αποσυμπίεση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η δυνατότητα άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών υπό προϋποθέσεις, η διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού ώστε να καλύπτει οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ, καθώς και η ένταξη παλαιών αρρύθμιστων χρεών σε ρύθμιση έως 72 δόσεων.

Οι παρεμβάσεις αφορούν περίπου 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και 284.000 επιχειρήσεις, με συνολικές οφειλές που αγγίζουν τα 95,3 δισ. ευρώ.