Κυρ. Μητσοτάκης: Ενισχύσεις για ενοίκια, καύσιμα και αύξηση επιδόματος σε συνταξιούχους-Αυτά είναι τα οκτώ μέτρα στήριξης

Νέο πακέτο μέτρων στήριξης, ύψους 500 εκατ. ευρώ, που θα χρηματοδοτηθούν από το υπερπλεόνασμα ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τετάρτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, παρατείνεται η επιδότηση diesel για τον Μάιο με 20 λεπτά ανα λίτρο και συνεχίζεται η επιδότηση λιπασμάτων έως τον Αύγουστο με κόστος 23 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενοικίου, ενώ προβλέπεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί στα τέλη Ιουνίου. Σημαντικές παρεμβάσεις και στους οφειλέτες του Δημοσίου.

Η υπεραπόδοση που καταγράφει σήμερα η ελληνική οικονομία, επιτρέπει στην κυβέρνηση να επιστρέφει στοχευμένα μέρισμα της ανάπτυξης στις ομάδες του πληθυσμού που το έχουν περισσότερο ανάγκη, ανέφεραν κυβερνητικές πηγές.

Έτσι, το μέρισμα του υπερπλεονάσματος που ανακοινώθηκε σήμερα κατευθύνεται σε 5 βασικές ομάδες που πλήττονται περισσότερο από την άνοδο τιμών:

Οικογένειες με παιδιά

Ενοικιαστές

Συνταξιούχοι

Αγρότες

Υπερχρεωμένοι οφειλέτες με παλιά χρέη

Τα σημερινά στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι μπορούμε να προσφέρουμε πρόσθετη στήριξη από αυτήν που προέβλεπε ο προϋπολογισμός του 2026, κατά +800 εκ ευρώ. Τα 300 εκατ. έχουν ήδη δοθεί με τα μέτρα ενίσχυσης που ανακοινώσαμε πρόσφατα και τα επιπλέον 500 εκ. ανακοινώνονται σήμερα.

Πρόκειται για ένα μέρισμα που έρχεται μέσα από χαμηλότερους φόρους, εξοικονόμηση των δαπανών του κράτους, σταθερή ανάπτυξη, υψηλότερα έσοδα και χαμηλότερο δημόσιο χρέος.

Έτσι, μαζί με τη μείωση φόρου εισοδήματος και την αύξηση του κατώτατου μισθού, που έχει ήδη ενισχύσει σημαντικά τα διαθέσιμα εισοδήματα από τις αρχές του έτους, το νέο πακέτο στήριξης έρχεται να προσφέρει στοχευμένη βοήθεια σε:

1,87 εκ συνταξιούχους και άτομα με αναπηρία (επιπλέον 420.000)

πάνω από 1 εκ ενοικιαστές (επιπλέον 70.000)

3,3 εκ. γονείς και παιδιά (ή 975.000 οικογένειες)

1,3 εκ. μικροοφειλέτες ληξιπρόθεσμων χρεών

⁠284.000 επιχειρήσεις και ελ. επαγγελματίες με ληξιπρόθεσμες οφειλές

250.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

όλους τους κατόχους οχημάτων diesel.

Στις κατηγορίες που διευρύνονται τα κριτήρια: Τα νέα μέτρα καλύπτουν πλέον, το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, το 86% των ενοικιαστών και το 80% των οικογενειών με προστατευόμενα τέκνα.

Τα 8 νέα μέτρα

Για αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης κ ενίσχυση εισοδήματος

Επέκταση επιδότησης στο diesel

Επέκταση επιδότησης στα λιπάσματα

Αύξηση ορίων εισοδήματος επιστροφής ενοικίου

Οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά

Αύξηση ενίσχυσης και διεύρυνση συνταξιούχων

Για αντιμετώπιση ιδιωτικού χρέους

Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού

Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής εξωδικαστικού

Ένταξη σε ρύθμιση 72 δόσεων παλαιών αρρύθμιστων οφειλών

Επιδότηση στο diesel

Επεκτείνεται και τον Μάιο η επιδότηση 20 λεπτών

Κόστος: 55 εκ. ευρώ – Δικαιούχοι: Οι κάτοχοι οχημάτων diesel

Επιδότηση στα λιπάσματα

Παρατείνεται έως και τον Αύγουστο η επιδότηση 15%

Κόστος: συν 23 εκ. ευρώ – Δικαιούχοι: 250.000 αγρότες

Αύξηση ορίων εισοδήματος επιστροφής ενοικίου

Από 20.000 στα 25.000 ευρώ - Από 28.000 στα 35.000 ευρώ

Για μονογονεϊκές από 31.000 στα 39.000 ευρώ

Συν 5.000 ευρώ ανά τέκνο

Κόστος: 25 εκ. ευρώ – Δικαιούχοι: επιπλέον 70.000 ενοικιαστές – σύνολο 1 εκατ.

Οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά

Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά τέκνο στα τέλη Ιουνίου

Κόστος: 240 εκ. ευρώ – Δικαιούχοι: 975.000 νοικοκυριά

Διεύρυνση ενίσχυσης συνταξιούχων

Από 250 σε 300 ευρώ καθαρά κάθε Νοέμβριο

Διεύρυνση ορίων εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας

Αφορά συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες, ΑμεΑ

Κόστος: 198 εκ. ευρώ – Δικαιούχοι: επιπλέον 420.000, σύνολο 1,87 εκατ.

Δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού

Δυνατότητα ένταξης σε εξωδικαστικό και για χρέη 5.000-10.000 ευρώ

Δυνατότητα ένταξης σε ρύθμιση 72 δόσεων για αρρύθμιστες παλιές οφειλές

Αφορά 1,3 εκ. φυσικά και 284 χιλ. νομικά πρόσωπα με 95,3 δισ. ευρώ οφειλές.

Πιο αναλυτικά η δήλωση του πρωθυπουργού:

Η Εθνική Στατιστική Αρχή μόλις ανακοίνωσε τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025 και αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά. Την ίδια ώρα, ωστόσο, ξέρω καλά ότι οι δύσκολες διεθνείς συνθήκες μεγαλώνουν το καθημερινό βάρος του ήδη αυξημένου κόστους ζωής για τα νοικοκυριά μας.

Για τον λόγο αυτό και επιμένω πως κάθε συλλογική επιτυχία θα πρέπει σταδιακά να μεταφράζεται και σε ατομική ευημερία.

Πράγματι, η εθνική οικονομία αντέχει και τα πηγαίνει καλύτερα από όσο αναμενόταν. Όμως, το άγχος του σούπερ μάρκετ, τα έξοδα των παιδιών, τα ακριβότερα καύσιμα και η φροντίδα των ηλικιωμένων παραμένουν, παντού στην Ευρώπη αλλά και στην πατρίδα μας.

Γι’ αυτό και σήμερα ανακοινώνω μία δέσμη ρυθμίσεων ανακούφισης που απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσμού, ως μέρισμα της προόδου που η πολιτεία επιστρέφει στην κοινωνία.

Πρόκειται για πλεόνασμα το οποίο προέκυψε από μία συνετή οικονομική πολιτική, που περιορίζει τις περιττές κρατικές δαπάνες και καταπολεμά τη φοροδιαφυγή, που ενισχύει την ανάπτυξη, στηρίζοντας το εισόδημα, ενώ μειώνει τους φόρους αλλά και το δημόσιο χρέος.

Πλεόνασμα, μάλιστα, μεγαλύτερο από εκείνο που υπολογίζαμε, κάτι εξαιρετικά σπάνιο ακόμη και μεταξύ των πιο ισχυρών οικονομιών.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι στοχευμένες παρεμβάσεις μας απευθύνονται στους πολλούς, χωρίς ποτέ να αμφισβητούν τη δημοσιονομική ισορροπία. Υψώνουν έτσι ένα ακόμη «ανάχωμα» στην κρίση της συγκυρίας, κυρίως για τις οικογένειες με παιδιά, τους συνταξιούχους, τους ενοικιαστές, τους αγρότες, τις επιχειρήσεις, αλλά και εκατομμύρια πολίτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Συγκεκριμένα, λοιπόν, και για το επόμενο διάστημα θα ισχύσουν τα εξής:

– Επεκτείνεται η επιδότηση του diesel στο δίκτυο με 20 λεπτά και για τον μήνα Μάιο. Μία ρύθμιση που, προφανώς, ανακουφίζει επιχειρήσεις και καταναλωτές.

– Συνεχίζεται επίσης, μέχρι και τον Αύγουστο, η επιδότηση των λιπασμάτων με το 15% της αξίας των τιμολογίων αγοράς τους. Ένα μέτρο που δυνητικά αφορά 250.000 αγρότες, όπως και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα.

– Παρέχεται έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτή θα δοθεί χωρίς καμία αίτηση στα τέλη Ιουνίου και θα απευθύνεται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, με παραπάνω από 3 εκατομμύρια μέλη, σχεδόν το 80%, δηλαδή, των οικογενειών με τέκνα.

– Αυξάνεται, παράλληλα, σε 300 ευρώ καθαρά η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, ανασφάλιστων υπερηλίκων και ατόμων με αναπηρία που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε βάση μόνιμη και ετήσια. Ενώ διευρύνεται η περίμετρός της, καλύπτοντας πλέον 1,9 εκατομμύρια δικαιούχους, δηλαδή το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.

– Αυξάνονται, ακόμα, τα εισοδηματικά όρια προκειμένου το ένα ενοίκιο ετησίως να επιστρέφεται σε περισσότερους. Έτσι, ανακουφίζονται επιπλέον 70.000 νοικοκυριά και στηρίζονται συνολικά πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, το 86% του συνόλου.

Επιτρέψτε μου, όμως, να σταθώ ξεχωριστά και στις τολμηρές πρωτοβουλίες μας για το ιδιωτικό χρέος. Πρόκειται για αποφάσεις που βοηθούν εκατομμύρια οφειλέτες και ταυτόχρονα απελευθερώνουν την οικονομική δραστηριότητα. Και αυτές είναι:

Πρώτον, η κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού ενός οφειλέτη θα μπορεί πλέον να αίρεται εάν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής του και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση.

Δεύτερον, στο εξής δίνεται επίσης η δυνατότητα να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό και χρέη από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ, κάτι το οποίο εξυπηρετεί περίπου 300.000 ενδιαφερόμενους.

Και τρίτον και σημαντικότερο, οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023 θα μπορούν τώρα να ενταχθούν σε καθεστώς 72 δόσεων, με μόνη προϋπόθεση την αποπληρωμή ή τον διακανονισμό τυχόν νέων ληξιπρόθεσμων μετά το 2023.

Τα παραπάνω θα αναλυθούν σε λίγο από το οικονομικό επιτελείο. Το κόστος τους είναι περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Προστίθενται στα μέτρα του τρέχοντος Προϋπολογισμού και στη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που ήδη υλοποιείται, επίσης στην αύξηση του κατώτατου μισθού και την αναβάθμιση των ετήσιων αποδοχών για το 2026, και βέβαια στα 300 εκατομμύρια που ήδη διατέθηκαν ως άμυνα στις συνέπειες από τη σύρραξη στο Ιράν.

Γνωρίζω ότι πολλοί θα ισχυριστείτε ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή. Πράγματι, κανένα κράτος, όσο ισχυρό και να είναι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τις συνέπειες μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Είναι, όμως, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε χωρίς να διαταράξουμε την οικονομική ισορροπία που με τόσο κόπο κατακτήσαμε.

Είναι το μερίδιο σιγουριάς και προκοπής που η Ελλάδα κατακτά μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον ανασφάλειας και το μοιράζεται με την κοινωνία της.

Αλλά είναι και ένα μήνυμα ελπίδας ότι οι κόποι των Ελληνίδων και των Ελλήνων φέρνουν αποτελέσματα και ότι, παρά τις δυσκολίες, μπορούμε να αισιοδοξούμε.