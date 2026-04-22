Νέα μέτρα στήριξης: Η στόχευση της κυβέρνησης και η επαναφορά στην καθημερινότητα

Με δεδομένες πλέον τις μακροπρόθεσμες οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης του Περσικού στο ήδη αυξημένο κόστος ζωής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε στην ανακοίνωση επιπλέον 8 μέτρων, αξιοποιώντας σε πρώτο χρόνο το δημοσιονομικό χώρο που προσέφεραν τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025, όπως ανακοινώθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ, διατηρώντας το ίδιο «μοτίβο» που είχε επιλέξει και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον περασμένο Σεπτέμβριο, βάζοντας δηλαδή στο επίκεντρο τις οικογένειες με παιδιά, τους συνταξιούχους και τους ενοικιαστές.

Η απόφαση του Μεγάρου Μαξίμου να μην περιμένει τις επόμενες ανακοινώσεις του Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ, αλλά να συμπληρώσει με επιπλέον 500 εκατομμύρια το πακέτο μέτρων στήριξης των 300 εκατομμυρίων που εξαγγέλθηκαν πριν από ένα μήνα, εξυπηρετεί και τις δύο στοχεύσεις της κυβέρνησης: αφενός τη στήριξη των πολιτών εν μέσω δύσκολων διεθνών συνθηκών, όπως τις χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός, αφετέρου τη θέση της ότι η θετική πορεία της οικονομίας πρέπει να φτάνει στους πολίτες. «Κάθε συλλογική επιτυχία θα πρέπει σταδιακά να μεταφράζεται και σε ατομική ευημερία», δήλωσε, με στόχο την ενίσχυση των εισοδημάτων.

Ταυτόχρονα, αποτελεί μία ακόμη κίνηση του κ. Μητσοτάκη στη στρατηγική «φυγής προς τα εμπρός», επιλέγοντας, μέσα σε συνθήκες πίεσης για την κυβέρνηση, να προτάσσει πολιτικές που φέρνουν ένα βήμα παρακάτω το κυβερνητικό έργο. Το έπραξε «ανοίγοντας» μια μεγάλη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και θέτοντας επί τάπητος μια πρόταση που αλλάζει την ίδια τη λειτουργία των κυβερνήσεων, ενώ το συνέχισε στον κρίσιμο τομέα της οικονομίας, που αποτελεί και το πρώτιστο για τους πολίτες, όπως προκύπτει από όλες τις δημοσκοπήσεις.

«Η εθνική οικονομία αντέχει και τα πηγαίνει καλύτερα από όσο αναμενόταν. Όμως, το άγχος του σούπερ μάρκετ, τα έξοδα των παιδιών, τα ακριβότερα καύσιμα και η φροντίδα των ηλικιωμένων παραμένουν, παντού στην Ευρώπη αλλά και στην πατρίδα μας», είπε ο κ. Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας τα μέτρα που εξήγγειλε ως «μία δέσμη ρυθμίσεων ανακούφισης που απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσμού, ως μέρισμα της προόδου που η πολιτεία επιστρέφει στην κοινωνία».

Τα μέτρα αφορούν πλέον 1,87 εκατομμύρια συνταξιούχους και άτομα με αναπηρία, πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, 3,3 εκατομμύρια γονείς και παιδιά, 1,3 εκατομμύρια μικροοφειλέτες ληξιπρόθεσμων χρεών, 284.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με ληξιπρόθεσμες οφειλές, 250.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και όλους τους κατόχους οχημάτων diesel. Πρόκειται για το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, το 86% των ενοικιαστών και το 80% των οικογενειών με προστατευόμενα τέκνα.

Με την κίνηση αυτή, ο κ. Μητσοτάκης επαναφέρει στο προσκήνιο και μια ακόμη βασική «αρχή» για τον ίδιο, την τήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας και των θετικών προοπτικών που επιφέρει, ως αντίβαρο στην κριτική που δέχεται από την αντιπολίτευση για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Τα 8 νέα μέτρα «χρηματοδοτούνται» από το πλεόνασμα του περσινού προϋπολογισμού, με τον πρωθυπουργό να μιλά για «πλεόνασμα το οποίο προέκυψε από μία συνετή οικονομική πολιτική, που περιορίζει τις περιττές κρατικές δαπάνες και καταπολεμά τη φοροδιαφυγή, που ενισχύει την ανάπτυξη, στηρίζοντας το εισόδημα, ενώ μειώνει τους φόρους αλλά και το δημόσιο χρέος» και «μάλιστα, μεγαλύτερο από εκείνο που υπολογίζαμε, κάτι εξαιρετικά σπάνιο ακόμη και μεταξύ των πιο ισχυρών οικονομιών».

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για στοχευμένες παρεμβάσεις που απευθύνονται στους πολλούς, «χωρίς ποτέ να αμφισβητούν τη δημοσιονομική ισορροπία», και δίνοντας το στίγμα για το πού δίνει πλέον το βάρος η κυβέρνηση, αναφέρθηκε σε «ανάχωμα» στην κρίση της συγκυρίας, κυρίως για τις οικογένειες με παιδιά, τους συνταξιούχους, τους ενοικιαστές, τους αγρότες, τις επιχειρήσεις, αλλά και εκατομμύρια πολίτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Στο πακέτο των μέτρων προβλέπονται τέσσερις «κατηγορίες». Η πρώτη, με έκτακτο χαρακτήρα και συνέχεια όσων ήδη έχουν ανακοινωθεί, αφορά στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και περιλαμβάνει την επέκταση της επιδότησης του diesel στο δίκτυο με 20 λεπτά και για τον Μάιο, για επιχειρήσεις και καταναλωτές, καθώς και την επέκταση έως και τον Αύγουστο της επιδότησης των λιπασμάτων με το 15% της αξίας των τιμολογίων αγοράς τους. Η δεύτερη κατηγορία επικεντρώνεται στις οικογένειες, με την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η τρίτη αφορά στους συνταξιούχους, με αύξηση της ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο στα 300 ευρώ από 250. Η τέταρτη κατηγορία εστιάζει στους ενοικιαστές, αυξάνοντας τα εισοδηματικά όρια ώστε να επιστρέφεται ένα ενοίκιο ετησίως σε επιπλέον 70.000 νοικοκυριά.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, η κυβέρνηση βάζει στο επίκεντρο και όσους έχουν ιδιωτικό χρέος, με ρυθμίσεις για την άρση κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών, την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό μικρότερων χρεών και την υπαγωγή σε καθεστώς 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Το βασικό μήνυμα που επιχειρεί να στείλει η κυβέρνηση είναι ότι οι παρεμβάσεις της δρουν συμπληρωματικά, χάριν της πορείας της οικονομίας και της διαχείρισης που γίνεται, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα υπάρξει συνέχεια. Όπως επεσήμανε ο πρωθυπουργός, τα μέτρα αυτά «προστίθενται στα μέτρα του τρέχοντος Προϋπολογισμού και στη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που ήδη υλοποιείται, επίσης στην αύξηση του κατώτατου μισθού και την αναβάθμιση των ετήσιων αποδοχών για το 2026, και βέβαια στα 300 εκατομμύρια που ήδη διατέθηκαν ως άμυνα στις συνέπειες από τη σύρραξη στο Ιράν».

Με την πλειοψηφία των μέτρων να ξεπερνούν την τρέχουσα συγκυρία και να έχουν ουσιαστικά μόνιμο χαρακτήρα, ο κ. Μητσοτάκης επανέφερε εμμέσως το διακύβευμα της σταθερότητας και της προοπτικής, μιλώντας για «μερίδιο σιγουριάς και προκοπής που η Ελλάδα κατακτά μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον ανασφάλειας και το μοιράζεται με την κοινωνία της», καθώς και για «μήνυμα ελπίδας ότι οι κόποι των Ελληνίδων και των Ελλήνων φέρνουν αποτελέσματα».