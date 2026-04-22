Live η εξειδίκευση των μέτρων

Την εξειδίκευση των νέων μέτρων στήριξης ύψους 500 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βάση το υπερπλεόνασμα των 12,1 δισ. ευρώ, αναλύουν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική Θάνος Πετραλιάς, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, και η γενική γραμματέας χρηματοπιστωτικού τομέα και διαχείρισης ιδιωτικού χρέους του Υπ. Οικονομικών Θεώνη Αλαμπάση.

«Η οικονομική πολιτική κρίνεται από τα αποτελέσματα»

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Πιερρακάκης ξεκίνησε την τοποθέτησή του σημειώνοντας πως η οικονομική πολιτική αξιολογείται από τα αποτελέσματά της και όχι από τις προθέσεις, τονίζοντας ότι σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά ουσιαστικών μεταβάσεων: «από τα ελλείμματα στα πλεονάσματα, από την κρίση στη σταθερότητα και από τη σταθερότητα στη δίκαιη κατανομή της ανάπτυξης».

Όπως ανέφερε, η πορεία αυτή δημιούργησε νέο δημοσιονομικό χώρο, μέρος του οποίου έχει ήδη αξιοποιηθεί για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, με παρεμβάσεις ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Τα 500 εκατ. ευρώ «επιστρέφουν στην κοινωνία»

Από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, η κυβέρνηση επιλέγει –όπως είπε– να επιστρέψει περίπου 500 εκατ. ευρώ στην κοινωνία, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων.

Ο υπουργός τόνισε ότι το υπερπλεόνασμα δεν αποτελεί αποτέλεσμα συγκυρίας ή υπερφορολόγησης, αλλά «βαθιάς διαρθρωτικής αλλαγής», επισημαίνοντας ότι μόλις το 10% προέρχεται από έμμεσους φόρους. Σύμφωνα με τον ίδιο, η υπεραπόδοση συνδέεται με:

την ανάπτυξη της οικονομίας

τη μείωση της ανεργίας

την αύξηση των επενδύσεων

την εντατικοποίηση της μάχης κατά της φοροδιαφυγής

την ψηφιοποίηση των συναλλαγών

την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης μέσω της ψηφιακής κάρτας εργασίας

«Ισορροπημένο μείγμα πολιτικής»

Ο Υπουργός παρουσίασε το δίλημμα της κυβέρνησης ως επιλογή μεταξύ εφάπαξ παρεμβάσεων ή μόνιμης ενίσχυσης του εισοδήματος των πολιτών, υπογραμμίζοντας ότι επελέγη ένα «ισορροπημένο μείγμα πολιτικής» με μόνιμα και προσωρινά μέτρα, ανάλογα με τη φύση των πιέσεων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις παρεμβάσεις στην ενεργειακή κρίση, σημειώνοντας ότι αυτές πρέπει να είναι «στοχευμένες, παραμετροποιημένες και προσωρινές», σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οκτώ μέτρα σε τρεις άξονες

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, η νέα δέσμη περιλαμβάνει οκτώ μέτρα που κινούνται σε τρεις βασικούς άξονες:

στήριξη εισοδήματος

μείωση κόστους ζωής

αντιμετώπιση ιδιωτικού χρέους

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο σκέλος του ιδιωτικού χρέους, με τον υπουργό να κάνει λόγο για ανάγκη «δεύτερης ευκαιρίας» σε πολίτες και επιχειρήσεις που έχουν εγκλωβιστεί σε παλαιές οφειλές.

Πρώτο μέτρο: άρση κατάσχεσης λογαριασμών υπό προϋποθέσεις

Μεταξύ των πρώτων παρεμβάσεων που ανακοινώθηκαν είναι η δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού για οφειλέτες που έχουν εξοφλήσει τουλάχιστον το 25% της οφειλής τους και έχουν ρυθμίσει το υπόλοιπο ποσό. Όπως τόνισε ο υπουργός, στόχος είναι η αποκατάσταση της πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα και η διευκόλυνση της οικονομικής επανεκκίνησης.

«Είχαμε δύο επιλογές: Να το διαθέσουμε σε εφάπαξ παρεμβάσεις ή σε σταθερή μετρήσιμη ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών. Επιλέξαμε ένα ισορροπημένο μείγμα των δύο», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης.

Πρόσθεσε δε ότι η κυβέρνηση ανακοινώνει μια δέσμη οκτώ μέτρων σε τρεις άξονες: «Στήριξη του εισοδήματος, ελάφρυνση του κόστους ζωής και αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους».