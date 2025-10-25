Νέα εποχή για την Πολιτική Αεροπορία: Λειτουργικός εκσυγχρονισμός και προσλήψεις ειδικών - Όλες οι αλλαγές

Μια σημαντική μεταρρύθμιση για τον τομέα της αεροναυτιλίας συνιστά το νομοσχέδιο που πέρασε αυτή την εβδομάδα από τη Βουλή το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο μετατρέπει την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).

Στη συζήτηση επί του νομοσχεδίου κυριάρχησε η πολιτική αντιπαράθεση για την τροπολογία που αφορούσε το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, η οποία εντάχθηκε στο εν λόγω νομοσχέδιο, ωστόσο οι αλλαγές στο διοικητικό μοντέλο της ΥΠΑ είναι, πλέον, νόμος του κράτους και φιλοδοξούν να βελτιώσουν ουσιαστικά τη λειτουργία της.

Κατά τη συζήτηση στη Βουλή, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστος Δήμας περιέγραψε μια αναχρονιστική εικόνα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Για ζητήματα όπως η καθαριότητα στις τουαλέτες του αεροδρομίου «Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο ή το κούρεμα του γκαζόν στα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, απαιτείται η υπογραφή του Υπουργού»!

Ο διοικητικός μετασχηματισμός αποβλέπει στη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της Υπηρεσίας και αποτελεί έναν από τους επτά πυλώνες του Σχεδίου Δράσης που εφαρμόζει τους τελευταίους μήνες το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς φορείς (DG MOVE, EASA και EUROCONTROL) με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής αεροναυτιλίας.

Οι βασικές αλλαγές που προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο είναι:

Ευέλικτη Διοικητική Δομή:

Η ΥΠΑ θα εξακολουθεί να λειτουργεί ως πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης αεροναυτιλίας και ως φορέας διαχείρισης αερολιμένων.

Οι οργανικές δομές της ΥΠΑ μειώνονται περίπου κατά 35%, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Υπηρεσίας.

Καλύτερη αξιοποίηση και ενίσχυση του προσωπικού:

Συστήνονται 2.407 θέσεις μόνιμων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΙΔΑΧ.

Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων γίνεται με προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Μετακινήσεις υπαλλήλων ιδίως στα περιφερειακά αεροδρόμια, για την κάλυψη εποχιακών ή εκτάκτων αναγκών.

Αξιοποίηση του πλεονάζοντος προσωπικού από τους παραχωρημένους αερολιμένες της Fraport.

Ενίσχυση των περιφερειακών αερολιμένων.

Παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης των στελεχών της ΥΠΑ.

Οικονομική αυτοτέλεια:

Η ΥΠΑ καταρτίζει αυτοτελή προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό, ενώ αποκτά κανονισμό Έργων, με σκοπό την ταχεία ολοκλήρωση των έργων εκσυγχρονισμού των συστημάτων αεροναυτιλίας και των απαραίτητων υποδομών.

Αξιοποίηση των εσόδων EUROCONTROL.

Οι 7 πυλώνες του Σχεδίου Δράσης και οι Προσλήψεις

Η διοικητική μεταρρύθμιση της ΥΠΑ είναι ένας από τους επτά πυλώνες του Σχεδίου Δράσης, ενώ οι υπόλοιποι έξι αφορούν στα εξής:

1. Παρακολούθηση και Συντονισμός του Σχεδίου Δράσης αφορά τον συντονισμό και τη δομημένη παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης για τη Συμμόρφωση με το Δίκαιο της ΕΕ στον τομέα της Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ATM).

2. Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ζεύξης Δεδομένων (DataLink Services, DLS). Αποτελούν τεχνολογικά συστήματα που περιλαμβάνουν λογισμικό, υλικό (hardware) και διαδικασίες, τα οποία επιτρέπουν την ασφαλή ψηφιακή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αεροσκαφών και ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

3. Αναβάθμιση του κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΑΤΜ)/DPS Upgrade (TopSky ATC One). Το αναβαθμισμένο σύστημα αφορά σε ένα από τα πιο σύγχρονα του κόσμου, το TOP SKY ATC ONE.

4. Ολοκληρωμένη εφαρμογή Πλοήγησης Bάσει Aπόδοσης (PBN, Performance - BasedNavigation). Στόχος του είναι να εκσυγχρονίσει τον ελληνικό εναέριο χώρο με πιο αποτελεσματικούς και φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους πτήσης, χρησιμοποιώντας σύγχρονες προσεγγίσεις (RNP) και ανασχεδιάζοντας τις περιοχές γύρω από τα αεροδρόμια (TMAs).

5. Εγκατάσταση νέων ραντάρ με δυνατότητα ModeS και επικαιροποιημένες προδιαγραφές. Περιλαμβάνει την αναβάθμιση επτά ραντάρ μέσω του έργου «Pallas T1», την προμήθεια οκτώ νέων, την ενσωμάτωση με το δίκτυο ραντάρ και τη σύνδεση με το TopSky DPS για πλήρη λειτουργικότητα.

6. Πλήρης εφαρμογή του Κανονισμού CP1. Καλύπτει ενημερώσεις συστημάτων, μεταβατικές διαδικασίες και τεχνικά πλαίσια.

Προσλήψεις

Σχεδόν ταυτόχρονα με τη μετατροπή της ΥΠΑ σε Ν.Π.Δ.Δ., ανακοινώθηκε και η πρόσληψη της πρώτης ομάδας των επιτυχόντων, Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, του σχετικού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, καθώς η σχετική διαδικασία είχε ήδη δρομολογηθεί από το 2024.

Μιλώντας στη Βουλή, ο κ. Δήμας ανακοίνωσε τον προγραμματισμό των προσλήψεων εξειδικευμένου προσωπικού στην ΥΠΑ. Όπως είπε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών στις 7 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των 80 νέων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και ο προγραμματισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προβλέπει την πρόσληψη ακόμη 17 ελεγκτών εντός του έτους και άλλων 72 από την ίδια δεξαμενή επιτυχόντων του ΑΣΕΠ, το 2026. Την ίδια στιγμή, προχωρά η διαδικασία προσλήψεων και σε άλλες νευραλγικές ειδικότητες και συγκεκριμένα 43 νέοι ηλεκτρονικοί ATSEP φέτος και άλλοι 44 το 2026. Για το επόμενο έτος προγραμματίζονται επίσης, 28 προσλήψεις υπαλλήλων παροχής πληροφοριών (AFISO).

Ουσιαστικά, με την παραπάνω δέσμη ενεργειών: τη διοικητική μεταρρύθμιση, το Σχέδιο Δράσης με τον εκσυγχρονισμό των τεχνολογικών συστημάτων και τις προσλήψεις σε νευραλγικές ειδικότητες πεδίου, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επιχειρεί να καλύψει τα όποια κενά άφησε πίσω της η περίοδος της οικονομικής κρίσης στην ελληνική αεροναυτιλία, η οποία καλείται να ανταπεξέλθει σε ολοένα αυξανόμενο όγκο πτητικού έργου.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην ομιλία του ο κ. Δήμας: «Δημιουργούμε μια σύγχρονη, αυτοδύναμη και οικονομικά βιώσιμη Υπηρεσία, πιο αποδοτική και αποτελεσματική, προσηλωμένη στους στόχους της και ικανή να συνεχίσει να υποστηρίζει την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και να διασφαλίζει την ασφάλεια και ποιότητα των αεροπορικών μεταφορών».