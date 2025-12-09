Ν. Παπαθανάσης: Τον Αύγουστο του 2026 κλείνει το «Σπίτι μου ΙΙ» – Στη «σκαριά» νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω»

Στα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης απέναντι στη στεγαστική κρίση αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας το πρωί της Τρίτης στο ΣΚΑΙ.

Όπως εξήγησε, η συμμετοχή στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» έχει φτάσει στο 68%, με περίπου 11.200 πολίτες να έχουν ήδη εξασφαλίσει σπίτι. «Για παράδειγμα, ένας τρίτεκνος που αγοράζει σπίτι έχει επιδότηση 75% του ενοικίου. Η δόση του δανείου είναι χαμηλότερη από το αντίστοιχο νοίκι», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το μέσο σπίτι είναι 90 τ.μ. και η μέση αξία του 150.000 ευρώ, ενώ το μέσο εισόδημα φτάνει τις 20.500 ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε πιο ευάλωτα νοικοκυριά.

«Αυξήσαμε τα ηλικιακά κριτήρια στα 50 έτη και τα εισοδηματικά όρια. Για παράδειγμα, μια τετραμελής οικογένεια με 45.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα μπορεί πλέον να συμμετάσχει», πρόσθεσε.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι το «Σπίτι μου 2» θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2026.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση διαθέτει μέτρα ύψους 7 δισ. ευρώ και ξεκινά η κοινωνική αντιπαροχή, με κρατικά οικόπεδα να δίνονται στον ιδιωτικό τομέα, ενώ τα διαμερίσματα που θα δημιουργηθούν θα δοθούν σε ευάλωτους πολίτες. Αναφέρθηκε επίσης σε άλλα προγράμματα, όπως το «Εξοικονομώ» και τις φοροαπαλλαγές για την αξιοποίηση κλειστών κατοικιών.

Ο κ. Παπαθανάσης αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε προετοιμασία ένα νέο πρόγραμμα, το πρώτο πανευρωπαϊκά, υπό διαπραγμάτευση από τον πρωθυπουργό.

«Το "Ανακαινίζω" θα αφορά γενικές ανακαινίσεις παλαιών σπιτιών, όχι μόνο ενεργειακές, αλλά και εργασίες όπως στο μπάνιο ή άλλες σχετικές», τόνισε.