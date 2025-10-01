Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εκδόθηκε Πρόσκληση για ένταξη στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» της Πράξης «Μηχανισμός Υποστήριξης της Περιφερειακής Συντονιστικής Αρχής Θεσσαλίας για την ανάπτυξη της κοινωνικής καινοτομίας ως μέσο για την αντιμετώπιση της κρίσης», συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.200.000 ευρώ.

Η παρέμβαση αφορά στην ενίσχυση της θεσμικής και διαχειριστικής ικανότητας της Περιφερειακής Συντονιστικής Αρχής (ΠΣΑ), ως συνεργατικό φορέα, με εκπροσώπους της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΔΥΠΑ Θεσσαλίας, του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στόχος η καλύτερη υλοποίηση του προγράμματος «NEW START - Κοινωνική, Οικονομική Επανεκκίνηση και ενίσχυση της Ανθεκτικότητας των πληγεισών περιοχών της Θεσσαλίας» και η ανάπτυξη του θεσμού της Κοινωνικής Καινοτομίας και της Κοινωνικής Οικονομίας ως εναλλακτικές και συμπληρωματικές δράσεις ανασυγκρότησης του παραγωγικού ιστού και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κακοκαιρίας Daniel.

Μέσω της λειτουργίας του μηχανισμού: