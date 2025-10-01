Ν. Παπαθανάσης: Νέο έργο 1,5 εκατ. ευρώ για ασφαλές και γρήγορο δίκτυο στο Δήμο Αθηναίων

Απόφαση για την ένταξη της αναβάθμισης και επέκτασης της δικτυακής και μηχανογραφικής υποδομής των κτηρίων του δήμου Αθηναίων στο Ειδικό Πρόγραμμα του Δήμου που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Το έργο, συνολικής δημόσιας δαπάνης 1,5 εκατ. ευρώ, στοχεύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς επεκτάσιμου και διαλειτουργικού πληροφοριακού περιβάλλοντος, το οποίο θα καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό την καθημερινότητα των πολιτών.

Ειδικότερα, στην παρέμβαση προβλέπονται: η επέκταση της δικτυακής υποδομής σε κτήρια του δήμου Αθηναίων, μέσω εγκατάστασης νέων καλωδιακών οπτικών ινών και χαλκού, καθώς και αντικατάσταση ή αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων, όπου απαιτείται.

Η αναβάθμιση και επέκταση της διασύνδεσης μεταξύ των δημοτικών κτηρίων, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, ώστε να επιτυγχάνεται αυξημένη ταχύτητα, ασφάλεια και αξιοπιστία της επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών.

Η αντικατάσταση του ενεργού δικτυακού εξοπλισμού Νέας Γενιάς του Δήμου, με έμφαση στην ασφάλεια, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη συμβατότητα με τις αντίστοιχες υποδομές. Και η αναβάθμιση του μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου.