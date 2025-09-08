Ν. Κεραμέως: Ριζική και γενναία φορολογική μεταρρύθμιση - Αφορά το σύνολο των φορολογουμένων

Στα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ, το βράδυ του Σαββάτου, αναφέρθηκε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, χαρακτηρίζοντάς τα ως «ριζική και γενναία φορολογική μεταρρύθμιση» με οριζόντιο χαρακτήρα που αφορά το σύνολο των φορολογουμένων.

Όπως τόνισε σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ, στόχος είναι η διεύρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών μέσω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών.

Επιπλέον, σημείωσε ότι «για την ακρίβεια δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να στηρίξεις τους πολίτες από το να διευρύνεις το διαθέσιμο εισόδημα» και υπογράμμισε ότι οι εργαζόμενοι θα δουν αυξημένα καθαρά ποσά στη μισθοδοσία τους από τον Ιανουάριο του 2026, χωρίς εμπλοκή εργοδοτών, αφού πρόκειται για καθαρά φορολογική παρέμβαση.

Αξίζει να σημειωθεί πως για ζητήματα αυθαιρεσιών εργοδοτών, κάλεσε τους πολίτες να καταγγέλλουν στο 1555 ακόμη και ανώνυμα.

Σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους, η υπουργός εξήγησε ότι:

671.000 διατηρούν προσωπική διαφορά, με την πλειονότητα να κυμαίνεται μεταξύ 100-200 ευρώ.

Από Ιανουάριο 2026 όλοι θα δουν έστω και μερική αύξηση.

Από το 2027 καταργείται πλήρως η προσωπική διαφορά.

Οι συνταξιούχοι θα επωφεληθούν και από τη φορολογική μεταρρύθμιση, αλλά και από τη μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ που θα δίνεται κάθε Νοέμβριο στους πιο ευάλωτους.

Παράλληλα, η κ. Κεραμέως προχώρησε και σε παραδείγματα: συνταξιούχος με σύνταξη 1.080 ευρώ θα δει συνολικά ετήσια αύξηση 593 ευρώ από την επερχόμενη αναπροσαρμογή, τη μείωση φόρου και την ενίσχυση του Νοεμβρίου.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, η κ. Κεραμέως τόνισε ότι η χώρα σήμερα έχει ανεργία στο 8% από 18% το 2019, 500.000 νέες θέσεις εργασίας, μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 5 μονάδες και αύξηση του κατώτατου μισθού από 650 ευρώ σε 880 ευρώ καθαρά, με στόχο τα 950 ευρώ.

Όπως υπογράμμισε, «η νέα αγορά εργασίας έχει τη χαμηλότερη ανεργία 17 ετών και υψηλότερους μισθούς», επισημαίνοντας ότι το νομοσχέδιο έρχεται να ενισχύσει τα δικαιώματα των εργαζομένων και να μειώσει τη γραφειοκρατία.