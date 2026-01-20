Ν. Κεραμέως: Πρώτη η Ελλάδα στην αύξηση της απασχόλησης στον ΟΟΣΑ

Τη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας που έχει σημειωθεί ποτέ σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ καταγράφει η χώρα μας, όπως δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1.

«Η ανεργία, όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία τη διακυβέρνηση της χώρας, ήταν περίπου στο 18%. Σήμερα, είναι 10 ποσοστιαίες μονάδες κάτω. Είναι στο 8%. Είναι η μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας που έχει συντελεστεί σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πώς μεταφράζεται στην πράξη; Αυτό σημαίνει ότι πάνω από 500.000 συμπολίτες μας που δεν δούλευαν το 2019, σήμερα δουλεύουν και η δουλειά σημαίνει ότι μπορείς να σταθείς στα πόδια σου, να δημιουργήσεις, να προσφέρεις στον εαυτό σου, στην οικογένειά σου», τόνισε η υπουργός.

«Μάλιστα, προχθές, βγήκαν τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για την απασχόληση και η Ελλάδα είναι πρώτη στην αύξηση της απασχόλησης. Πρώτη η Ελλάδα σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ στο πόσο αυξάνεται η απασχόληση», ανέφερε η κ. Κεραμέως και συμπλήρωσε ότι η τόσο σημαντική μείωση της ανεργίας δεν αποτελεί αφορμή για εφησυχασμό, αλλά έναυσμα για μεγαλύτερη και πιο στοχευμένη προσπάθεια, ιδιαίτερα σε κατηγορίες όπως οι γυναίκες και οι νέοι, όπου εντοπίζονται σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.

«Το 8% μας κάνει να εφησυχάζουμε; Όχι είναι η απάντηση. Μας κάνει να εστιάζουμε ακόμα περισσότερο πιο στοχευμένα σε αυτό που λέμε σκληρό πυρήνα της ανεργίας. Πάμε και αναλύουμε αυτό το 8% και βλέπουμε πού έχουμε ακόμα περιθώρια βελτίωσης», προσέθεσε η υπουργός Εργασίας.