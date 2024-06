Μπαράζ ελέγχων από την εφορία σε τουριστικές περιοχές - Ποιοι έρχονται αντιμέτωποι με «λουκέτο»

Σε «σαφάρι» ελέγχων για τον εντοπισμό των επιχειρήσεων που…ξεχνούν να κόβουν αποδείξεις προχωρούν οι «ράμπο» της εφορίας, έχοντας στο στόχαστρο τις τουριστικές περιοχές. Μάλιστα, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή παρέχονται νέες διευκρινίσεις και γίνονται τροποποιήσεις του υφιστάμενου πλαισίου για τα πρόστιμα και τις κυρώσεις.

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση δεν εκδώσει δέκα αποδείξεις ή δεν «κόψει» αποδείξεις πάνω από 500 ευρώ (ανεξαρτήτως αριθμού παραστατικών) ή δεν τις μεταβιβάζει στην ΑΑΔΕ μέσω του MyData, τότε θα πάει σε «λουκέτο» 48 ωρών. Αν, επίσης, το πράξει ξανά μέσα σ’ ένα χρόνο και εντοπιστεί να μην έχει εκδώσει ή διαβιβάσει έως τρεις αποδείξεις τότε θα κλείνει για 96 ώρες. Και αν το κάνει ξανά μέσα σε δύο χρόνια, το "λουκέτο" θα έχει διάρκεια δέκα ημερών!

Από την πλευρά του ο Γιώργος Πιτσιλής, με την απόφαση του διευκρινίζει τη διαδικασία της ειδικής εντολής ελέγχου, για την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης που εκδίδεται «Με εντολή Διοικητή» από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η ελεγχόμενη επιχείρηση.

Στην περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα η αναστολή λειτουργίας, καθώς και σε περιπτώσεις που ο χρόνος έναρξης εφαρμογής του μέτρου δεν συμπίπτει με ώρες λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, το μέτρο εφαρμόζεται κατόπιν νέου προσδιορισμού του χρόνου έναρξης εφαρμογής του, αμέσως μόλις καταστεί δυνατό, σε ώρες λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης.

Ο επιχειρηματίας έχει δικαίωμα από την ώρα που θα του κοινοποιηθεί το σημείωμα του ελέγχου, να υποβάλει εγγράφως εντός 5 ημερών τις απόψεις του για να δικαιολογήσει την παράβαση.

Η απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης στον υπαίτιο και στην οικεία Αστυνομική αρχή από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης, ή από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης στην οποία αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα της αντίστοιχης πρώην ΔΟΥ.

Η σφράγιση της επιχείρησης

Για τη σφράγιση της επαγγελματικής εγκατάστασης ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή ο εξουσιοδοτούμενος υπάλληλος ζητά τη συνδρομή της Αστυνομικής αρχής ή κάθε άλλης αρμόδιας αρχής.

Κατά τη διαδικασία της σφράγισης, τοποθετείται στην κεντρική είσοδο της επαγγελματικής εγκατάστασης ταινία με την ένδειξη στην ελληνική γλώσσα, κατά περίπτωση, «κλειστό λόγω/φορολογικών παραβάσεων/παρεμπόδισης διενέργειας φορολογικού ελέγχου/απειλής χρήσης βίας σε βάρος υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε./χρήσης βίας σε βάρος υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε./παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, από .....................(ημερομηνία - ώρα) έως (ημερομηνία - ώρα), σε εκτέλεση της υπ' αρ...............πράξης/απόφασης και ταινία με την ένδειξη στην αγγλική γλώσσα, κατά περίπτωση, «closedduetotaxviolations/prevention of taxaudit/threat of use of violenceagainst IAPR employee/ use of violenceagainst IAPR employee/infringementorfalsificationorinterference in the operation of taxelectronicmechanisms, from......(date - time) until......... (date - time) in execution of Nodecision/act».

Ειδικά, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης με σφράγιση της κεντρικής εισόδου ή και κάθε άλλης εισόδου, λαμβάνεται, σε συνεννόηση με την Αστυνομική αρχή και τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Φορολογικής Περιφέρειας για τη Δ.Ο.Υ. ή για την Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης κάθε πρόσφορο μέτρο για τον τρόπο εφαρμογής της αναστολής λειτουργίας.

Σε περίπτωση παραβίασης της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, επιβάλλεται κάθε φορά επιπλέον αναστολή λειτουργίας αυτής για δέκα (10) ημέρες, με πράξη που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της εφορίας.