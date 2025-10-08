Μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 2% στο 8μηνο - Στα 31,8 δισ. ευρώ οι εξαγωγές

Μικρή υποχώρηση, της τάξης του 2%, εμφάνισε το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η ΕΛΣΤΑΤ.

Για το 8μηνο, οι εξαγωγές παρουσίασαν μείωση 5,7%, φτάνοντας σε αξία τα 31,8 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ:

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 ανήλθε στο ποσό των 53.516,4 εκατ. ευρώ (59.259,8 εκατ. δολάρια) έναντι 55.902,1 εκατ. ευρώ (60.387,8 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 4,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.466,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,5% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.318,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,2%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024.

Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 ανήλθε στο ποσό των 31.817,8 εκατ. ευρ] (35.433,8 εκατ. δολάρια) έναντι 33.751,9 εκατ. ευρώ (36.679,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 5,7%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 822,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,5% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 870,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,7%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 ανήλθε σε 21.698,6 εκατ. ευρώ

(23.826,0 εκατ. δολάρια) έναντι 22.150,2 εκατ. ευρώ (23.707,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 2,0%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 644,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,6% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 448,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,5%.

Για τον Αύγουστο

Η συνολική αξία των εισαγωγών, κατά τον μήνα Αύγουστο 2025 ανήλθε στο ποσό των 5.450,6 εκατ. ευρώ (6.321,0 εκατ. δολάρια) έναντι 6.263,2 εκατ. ευρώ (6.862,2 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 13,0%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Αύγουστο 2025 παρουσίασε μείωση κατά 173,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,8%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Αύγουστο 2025 παρουσίασε μείωση κατά 222,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,9%, σε σχέση με τον μήνα Αύγουστο 2024 .

Η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά τον μήνα Αύγουστο 2025 ανήλθε στο ποσό των 3.350,3 εκατ. ευρώ (3.908,5 εκατ. δολάρια) έναντι 3.677,4 εκατ. ευρώ (4.053,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 8,9%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Αύγουστο 2025 παρουσίασε μείωση κατά 181,5 εκατ. ευρώ δηλαδή 7,1% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Αύγουστο 2025 παρουσίασε μείωση κατά 183,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,3%, σε σχέση με τον μήνα Αύγουστο 2024.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Αύγουστο 2025 ανήλθε σε 2.100,3 εκατ. ευρώ (2.412,5 εκατ. δολάρια) έναντι 2.585,8 εκατ. ευρώ (2.808,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 18,8%. Η

αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Αύγουστο 2025 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 7,7 εκατ. ευρώ,

δηλαδή 0,4%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Αύγουστο 2025 παρουσίασε μείωση κατά

39,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,0% σε σχέση με τον μήνα Αύγουστο 2024.