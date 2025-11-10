Μεγάλη αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα, στο +6,8% για τον Σεπτέμβριο

Σημαντική ενίσχυση στον δείκτη βιομηχανικής παραγωγής της Ελλάδας για τον Σεπτέμβριο κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα.

Αναλυτικά:

Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 6,8% έναντι αύξησης 2,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,7%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025, παρουσίασε αύξηση 4,6%