Με ένα «κλικ» οι οφειλέτες θα βλέπουν την πορεία της ρύθμισης τους

Ένα ακόμη βήμα προς την πλήρη ψηφιοποίηση των φορολογικών διαδικασιών κάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, δίνοντας πλέον στους οφειλέτες τη δυνατότητα να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την πορεία της ρύθμισης των χρεών τους που έχουν γίνει μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών.

Η νέα υπηρεσία είναι ήδη διαθέσιμη μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) και επιτρέπει στους φορολογουμένους να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο όλα τα στοιχεία της ρύθμισης, χωρίς να απαιτείται επικοινωνία με τις υπηρεσίες ή επίσκεψη σε ΔΟΥ.

Ενημέρωση με ένα κλικ

Από τις 9 Οκτωβρίου, κάθε νέα ρύθμιση που καταρτίζεται μέσω του εξωδικαστικού εμφανίζεται αυτόματα στο myAADE, στη διαδρομή:

Ο Λογαριασμός μου → Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές → Οφειλές σε Ρύθμιση και Πληρωμή.

Εκεί οι οφειλέτες μπορούν να δουν πόσες δόσεις έχουν πληρωθεί, ποιο είναι το υπόλοιπο, ποια είναι η ημερομηνία της επόμενης καταβολής, καθώς και αν η ρύθμιση παραμένει ενεργή.

Η νέα λειτουργία καλύπτει ρυθμίσεις που έχουν συναφθεί από τις 9 Οκτωβρίου και μετά, ενώ - όπως ανακοινώθηκε - οι παλαιότερες ρυθμίσεις θα ενταχθούν σταδιακά στο ίδιο ψηφιακό περιβάλλον τους επόμενους μήνες.

Πληρωμή δόσεων μέσω ΤΡΟ

Οι πληρωμές εξακολουθούν να γίνονται με τη χρήση της Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ), η οποία παραμένει ίδια μέχρι την εξόφληση του συνόλου της ρύθμισης.

Η καταβολή των δόσεων μπορεί να πραγματοποιείται μέσω e-Banking, phoneBanking, mobile banking, ΑΤΜ ή απευθείας στα ταμεία των τραπεζών, επιλέγοντας «Βεβαιωμένες Οφειλές σε ΔΟΥ».

Σημειώνεται ότι η πληρωμή δεν μπορεί να γίνει απευθείας μέσα από το myAADE.

Διμερείς και πολυμερείς ρυθμίσεις

Για τις διμερείς ρυθμίσεις με το Δημόσιο, η ενεργοποίηση της ρύθμισης γίνεται μετά την πληρωμή της πρώτης δόσης.

Ο φορολογούμενος ενημερώνεται με μήνυμα στην προσωπική του θυρίδα στο myAADE (Μητρώο & Επικοινωνία → Τα Μηνύματά μου), όπου αναγράφονται αναλυτικά:

η Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ) ,

, η ημερομηνία λήξης της πρώτης δόσης και

της πρώτης δόσης και το ποσό που πρέπει να καταβληθεί.

Για τις πολυμερείς ρυθμίσεις, δηλαδή εκείνες που αφορούν περισσότερους πιστωτές (π.χ. Δημόσιο, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία), η ενημέρωση γίνεται αυτόματα, αμέσως μετά την οριστικοποίηση της αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Στόχος: διαφάνεια και ευκολία για όλους

Η νέα λειτουργία εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της ΑΑΔΕ για την ψηφιοποίηση των σχέσεων του πολίτη με τη φορολογική διοίκηση.

Με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της ρύθμισης, οι φορολογούμενοι έχουν πλέον πλήρη και άμεση εικόνα των υποχρεώσεών τους, αποφεύγοντας λάθη, καθυστερήσεις και απώλειες ρυθμίσεων λόγω έλλειψης ενημέρωσης.

Στόχος, όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές, είναι να ενσωματωθούν όλες οι ενεργές ρυθμίσεις στο myAADE, ώστε κάθε πολίτης να μπορεί με ένα κλικ να ελέγχει την πορεία των οφειλών του και να διασφαλίζει την ομαλή αποπληρωμή τους.