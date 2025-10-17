Η γνωμοδότηση του ΣτΕ, που έκρινε νόμιμο και συνταγματικό το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το Ειδικό Σχέδιο Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων (ΕΣΠΙΑΠ), το οποίο αφορά την αντιστάθμιση της χρήσης κινήτρων του ΝΟΚ, αποτελεί «εξέλιξη προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά όχι πανάκεια», τονίζει σε συνέντευξή του στα Μακεδονικά Νέα και στη Δέσποινα Ιωαννίδου ο γενικός γραμματέας του ΤΕΕ/ΤΚΜ Μανώλης Μπελιμπασάκης.

Όπως επισημαίνει, η αγορά αναμένει τον νέο, απλοποιημένο Οικοδομικό Κανονισμό, ενώ παραμένει η ανασφάλεια λόγω καθυστερήσεων, πρόσθετων μελετών και πολυπλοκότητας του ισχύοντος ΝΟΚ.

