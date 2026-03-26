Μ. Αργυρού (Γραφείο πρωθυπουργού): Σε μία κρίση, σταδιακά λαμβάνονται αποφάσεις και δίνεται βοήθεια

Στη φιλοσοφία των «στοχευμένων και προσωρινών» παρεμβάσεων της κυβέρνησης, ύψους λίγο πάνω από 300 εκατ. ευρώ, αναφέρθηκε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Μιχάλης Αργυρού, οικονομολόγος και επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο γύρω από τον δημοσιονομικό σχεδιασμό και την απάντηση της πολιτείας στο κύμα ανατιμήσεων.

Ο κ. Αργυρού επανέλαβε τον άξονα των πρόσφατων ανακοινώσεων, ο οποίος περιλαμβάνει: Επιδότηση ντίζελ (20 λεπτά το λίτρο), fuel Pass για την άμεση στήριξη των καταναλωτών στη βενζίνη, ενισχύσεις στον αγροτικό τομέα με έκπτωση 15% στα λιπάσματα και στήριξη της ακτοπλοΐας με 56 εκατ. ευρώ για τη συγκράτηση του κόστους μεταφορών και τη στήριξη των νησιωτών.

Όπως εξήγησε, μέρος της χρηματοδότησης αυτών των μέτρων προέρχεται από τον νέο φόρο στο διαδικτυακό στοίχημα, ενώ υπογράμμισε ότι ο διαθέσιμος «δημοσιονομικός χώρος» είναι ένα δυναμικό μέγεθος που θα οριστικοποιηθεί τον επόμενο μήνα, βάσει των αποτελεσμάτων του 2025.

Ερωτηθείς γιατί δεν μειώνεται ο ΦΠΑ ή ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην Ελλάδα, ο κ. Αργυρού βασιζόμενος σε ιστορικά στοιχεία και διεθνή παραδείγματα, τόνισε πως οι μειώσεις ΦΠΑ και ειδικών φόρων δεν περνάνε στον τελικό καταναλωτή.

«Για παράδειγμα, πάρτε την περίπτωση της Ισπανίας για την οποία έχει γίνει πάρα πολύς λόγος. Οι φίλοι μας οι Ισπανοί, με τους οποίους βεβαίως έχουμε πολύ καλές σχέσεις, μείωσαν το ΦΠΑ την περίοδο της ενεργειακής κρίσης 2022-2023.

Υπήρξε μία βραχυχρόνια μείωση στις τιμές, η οποία πολύ γρήγορα επανήλθε στις αρχικές τιμές, με αποτέλεσμα και τελικά να μην επωφεληθεί ο καταναλωτής και επίσης η Ισπανία να βρεθεί με ένα δημοσιονομικό κόστος, το οποίο κατ’ελάχιστον δεν την οδήγησε σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην περίπτωση της Ελλάδας σημείωσε πως «υπάρχουν πολύ αξιόπιστες έρευνες οι οποίες αναφέρονται στην ελληνική εμπειρία την περίοδο των μνημονίων το 2010 και το 2012. Στην Ελλάδα έγιναν και αυξήσεις ειδικών φόρων κατανάλωσης και μειώσεις ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Αυτές οι έρευνες έβγαλαν ότι οι μειώσεις του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που έγινε τον Οκτώβριο του 2012 πέρασαν στον Έλληνα καταναλωτή κατά 14% μόνο, ενώ οι αυξήσεις στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης που έγιναν τρεις το 2010 πέρασαν στον Έλληνα καταναλωτή πέντε φορές περισσότερο κατά 70%».