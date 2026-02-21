Ληξιπρόθεσμες οφειλές: Οι κινήσεις του οικονομικού επιτελείου για την περαιτέρω αποκλιμάκωσή τους

Συντονισμένες κινήσεις για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες κάνει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η αποκλιμάκωση τους που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο με την υποχώρησή τους κατά 500 εκατ. ευρώ.

Τον Δεκέμβριο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου ( συμπεριλαμβανομένων και των εκκρεμών επιστροφών φόρων) σημείωσαν σημαντική πτώση στα 3,221 δισ. ευρώ από 3,782 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα Νοέμβριο. Χωρίς τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων οι οφειλές του Δημοσίου τον Δεκέμβριο 2025 ανήλθαν σε 2,499 δισ. ευρώ έναντι 3,016 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο 2025.

Πρόκειται για σημαντική αντιστροφή πορείας έπειτα από αρκετούς μήνες ανόδου η οποία ήταν το αποτέλεσμα της άμεσης κινητοποίησης του υπουργείου Οικονομικών και των προειδοποιήσεων του προς τους φορείς του δημοσίου ότι θα υποστούν συνέπειες, μία από τις οποίες και η δημοσιοποίηση των ονομάτων τους, αν δεν επιταχύνουν την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών τους προς τον ιδιωτικό τομέα. Για το θέμα αυτό θα ασχοληθεί Επιτροπή που συνέστησε το υπουργείο Οικονομικών με σκοπό τον εντοπισμό των αιτιών καθυστερήσεων στη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορέων του Δημοσίου

Ακόμη μία κίνηση προς την κατεύθυνση είναι και η Ειδική Ομάδα Εργασίας που συγκροτεί ο ΕΦΚΑ για την επιτάχυνση της απονομής των εφάπαξ στους συνταξιούχους του Δημοσίου. Παρ’ ότι ο αριθμός των εκκρεμών εφάπαξ προς τους δημοσίους υπαλλήλους έχει περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν ακόμη 1.000 υποθέσεις που δεν έχουν διευθετηθεί λόγω του αυξημένου βαθμού δυσκολίας που παρουσιάζουν.

Στόχος είναι μέσω της Ειδικής Ομάδας Εργασίας να εκκαθαριστούν το ταχύτερο δυνατόν οι υποθέσεις αυτές. Η συγκεκριμένη ομάδα θα ξεκινήσει το έργο της από 1ης Μαρτίου 2026 και θα το ολοκληρώσει έως την 31η Δεκεμβρίου 2026. Σε ό,τι αφορά τις εκκρεμείς αιτήσεις για κύριες συντάξεις η εικόνα είναι η εξής: Τον μήνα Νοέμβριο ο αριθμός τους ήταν 14.430 εκ των οποίων περίπου 5.500 αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες με οφειλές προς τον ΕΦΚΑ έως 30.000 ευρώ και για αγρότες με οφειλές έως 10.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι και για τις δύο αυτές κατηγορίες οφειλετών προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης είναι η ρύθμιση της οφειλής σε έως και 60 μηνιαίες δόσεις

Συνολικά η εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Δεκεμβρίου 2025 είναι η ακόλουθη:

Στα δημόσια νοσοκομεία οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονται σε 1,397 δισ. ευρώ, έναντι 1,683 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα Νοέμβριο. Η μείωση κατά 286 εκατ. ευρώ οφείλεται και στην επιτάχυνση των συμψηφισμών οφειλών μεταξύ Δημοσίου και φαρμακευτικών εταιριών.

Στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανήλθαν στα 587 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 5 εκατ. ευρώ συγκριτικά με τον Νοέμβριο.

Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανήλθαν σε 180 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 44 εκατ. ευρώ έναντι του Νοεμβρίου

Στα Νομικά Πρόσωπα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανήλθαν σε 209 εκατ. ευρώ έναντι 226 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο, παρουσιάζοντας μείωση 17 εκατ. ευρώ.