Κυρ. Πιερρακάκης στο Eurogroup: Είναι ζωτικής σημασίας να διαφυλάξουμε τον διεθνή ρόλο του ευρώ

Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες μίλησε για την ατζέντα της σημερινής συζήτησης με τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης, αλλά και εκτός Ευρωζώνης, επισημαίνοντας τη συζήτηση με τον υπουργό Οικονομικών του Καναδά, για την κοινή κατανόηση του ζητήματος που σχετίζεται με τις παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες.

«Η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup πραγματοποιείται σε μια καθοριστική στιγμή για την ευρωπαϊκή οικονομία, μόλις λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ για τη συζήτηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης», δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης.

Η δήλωση του Κυριάκου Πιερρακάκη:

«Η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup πραγματοποιείται σε μια καθοριστική στιγμή για την ευρωπαϊκή οικονομία, μόλις λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ για τη συζήτηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ αποτελεί διαχρονικά βασική προτεραιότητα στην ατζέντα του Eurogroup και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε σε αυτή τη συζήτηση, ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη και την κοινή ευημερία.

Η σημερινή ατζέντα περιλαμβάνει δύο ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα.

Το πρώτο αφορά τον διεθνή ρόλο του ευρώ. Δεν χρειάζεται να υπογραμμιστεί ο ρόλος που διαδραματίζει το κοινό νόμισμα στην ευρωπαϊκή οικονομία, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την ενότητά της. Ωστόσο, υπό το φως των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων και στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον, υπάρχουν κίνδυνοι το διεθνές χρηματοπιστωτικό και νομισματικό σύστημα να χρησιμοποιείται ως πολιτικό εργαλείο. Είναι, επομένως, ζωτικής σημασίας να διαφυλάξουμε τον διεθνή ρόλο του ευρώ, καθώς αυτό συνδέεται άμεσα με τη νομισματική κυριαρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το δεύτερο ζήτημα που θα εξετάσουμε αφορά τις παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες μεταξύ περιφερειακών μπλοκ. Πρόκειται για θέμα παγκόσμιας εμβέλειας, το οποίο θα συζητήσουμε μαζί με τους συναδέλφους μας από χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ. Το ζήτημα αυτό αγγίζει τις εμπορικές ανισορροπίες, αλλά και τις εσωτερικές ανισορροπίες, όπως εκείνες που σχετίζονται με τους κρατικούς προϋπολογισμούς, τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις και τις επενδύσεις, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει επίσης αποκτήσει γεωπολιτική διάσταση.

Είναι, συνεπώς, ιδιαίτερα σημαντικό να το συζητήσουμε σε επίπεδο υπουργών Οικονομικών της ΕΕ, προκειμένου να διαμορφώσουμε μια κοινή κατανόηση του προβλήματος. Δεδομένου ότι πρόκειται για ζήτημα παγκόσμιας φύσης, έλαβα επίσης την πρωτοβουλία να προσκαλέσω τον καλό μου φίλο, τον υπουργό Οικονομικών του Καναδά, Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπάν, ιδίως υπό το πρίσμα της πρόσφατης προεδρίας του Καναδά στην G7, ώστε να μοιραστεί μαζί μας τις απόψεις και τις σκέψεις του επί του θέματος».