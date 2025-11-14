Κυρ. Πιερρακάκης στο Bloomberg TV: Στόχος το ελληνικό χρέος να πέσει κάτω από το 120% μέχρι το 2030

Την πεποίθηση ότι το δημόσιο χρέος της Ελλάδας θα πέσει κάτω από το 120% μέχρι το 2030 εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV.

Επίσης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην «εντυπωσιακή ανάκαμψη» της ελληνικής οικονομίας, που έχει αφήσει οριστικά πίσω της την εποχή της κρίσης και των μνημονίων.

Επιπλέον, έδωσε έμφαση στη στοχευμένη προσπάθεια που γίνεται για πρόωρη αποπληρωμή των μνημονιακών δανείων, εξέλιξη που θα οδηγήσει στην ταχύτερη αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους.

Σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη, σημείωσε ότι η κυβερνητική πρόβλεψη είναι για 2,4% το 2026.

Όπως τόνισε, η χώρα παραμένει προσηλωμένη στη δημοσιονομική πειθαρχία, συνεχίζοντας να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα.

Τέλος, ο Έλληνας υπουργός δήλωσε αισιόδοξος για τη Δημόσια Πρόταση του Euronext για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ωστόσο, δεν στάθηκε μόνο στη Euronext ως παράδειγμα ενδιαφέροντος από ξένους επενδυτές προς τη χώρα, αλλά αναφέρθηκε και στην όλο και πιο στενή συνεργασία μεταξύ Unicredit και Alpha Bank.