Κυρ. Πιερρακάκης: Έως το τέλος της 10ετίας το χρέος της Ελλάδας θα υποχωρήσει κάτω από το 120%

Ομιλία πραγματοποίησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στο 2ο Διεθνές Συνέδριο «Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο», που διοργανώνει το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), από τις 9 και 10 Δεκεμβρίου, στο κτίριο του Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Ελλάδος, επί της οδού Σίνα 16, στην Αθήνα.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Τράπεζας της Ελλάδος και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας την υψηλή θεσμική σημασία και το αναβαθμισμένο επίπεδο διαλόγου, που προωθεί το ΤΜΕΔΕ στο κρίσιμο πεδίο της βιώσιμης ανάπτυξης.

«Με καλέσατε να μιλήσω για την ελληνική οικονομία. Είναι κεκτημένο τα τελευταία χρόνια, έχουμε πετύχει έναν μεγάλο οικονομικό μετασχηματισμό. 10 χρόνια πριν η Ελλάδα ήταν έτοιμη να βγει από το ευρώ. Σήμερα έχουμε μία από τις καλύτερες δημοσιονομικές επιδόσεις της Ευρώπης, έχουμε ένα χρέος που αποκλιμακώνεται με μεγάλη ταχύτητα, έως το τέλος της 10ετίας θα είμαστε κάτω από το 120%», είπε αρχικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Ο στόχος είναι σύντομα να μην είμαστε η πιο υπερχρεωμένη χώρα, είναι ένας εφικτός στόχος. Η Ελλάδα παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, έχουμε ρυθμό ανάπτυξης μεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η πρόβλεψη του προϋπολογισμού είναι 2,4%, έχουμε πετύχει μια μεγάλη δημοσιονομική εξισορρόπηση. Παράλληλα έχουμε πετύχει και μια μεγάλη ψηφιακή αλλαγή.

Είμαστε σε μια μεγάλη μεταρρυθμιστική πορεία, που έχει δημιουργήσει αυτόν τον ενάρετο κύκλο. Θα το έβαζα σαν ένα τρίγωνο, δημοσιονομική εξυγίανση, ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο επίσης εξυγιαίνεται, και τρίτον μεταρρυθμίσεις πάνω από 100 έχουν γίνει τα τελευταία έξι χρόνια. Στην πραγματικότητα αυτή είναι η πηγή της ανάπτυξης για να κρατήσεις μια χώρα όρθια».

«Θυμάμαι τα προ κρίσης δημοσιεύματα. Βασικές μελέτες εκείνης της εποχής έλεγαν ότι έχουμε μια οικονομία πολύ εξωστρεφή. Συντελείται και εκεί αλλαγή. Οι επενδύσεις προς ΑΕΠ, το 2019 ήταν στο 11% σήμερα είναι στο 17,7% σύμφωνα με την πρόβλεψη της επόμενης χρονιάς, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος όμως είναι 21%.

Εξαγωγές προς ΑΕΠ ήμασταν στο 20% πριν από την κρίση τώρα είμαστε στο 42% αλλά και εκεί ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι γύρω στο 50%. Εκεί είναι που θεμελιώνεται και ο στόχος, να φέρουμε όλο και περισσότερες επενδύσεις. Έχει γεννηθεί μια συζήτηση μετά το ταμείο ανάκαμψης τι; Το ΤΑΑ έχει παίξει έναν καταλυτικό ρόλο για να χρηματοδοτήσουμε όλα εκείνα τα έργα στην Ελλάδα και δεν είχαμε τα κονδύλια».

«Καταφέραμε να υπερκαλύψουμε τη σφαίρα του αναγκαίου, μπήκαμε και σε αυτήν του επιθυμητού και αυτή τη στιγμή που το ΤΑΑ ολοκληρώνεται τίθεται το ερώτημα πώς θα έχουμε αναπτυξιακό καταλύτη. Τα χρήματα δεν υπάρχουν τα χρήματα γεννιούνται, τα γεννάς μέσα από την πολιτική σου, τα γεννάς μέσα από την ανάπτυξη, μέσα από το να κάνεις σωστές στρατηγικές, να έχουν πολλαπλασιαστές. Κονδύλια θα έρθουν στη χώρα, τα έργα του ΤΑΑ έχουν την ιδιαιτερότητα πώς δεν ήρθαν στην οικονομία χωρίς να έχουν διαρκή επίδραση.

Το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα όλων αυτών των έργων θα είναι πολύ πιο μεγάλο και διαρκές από το χρονοδιάγραμμα του 2026-2027. Αλλά εδώ επίσης να πω ότι παίζει μεγάλο ρόλο το τι κάνει η κάθε κυβέρνηση. Τα μέτρα της ΔΕΘ, π.χ μεταρρύθμιση φορολογικού συστήματος. Με το που περάσαμε αυτό το μέτρο η πρόβλεψη για την ανάπτυξη πήγε στο 2,4%».