Κυρ. Πιερρακάκης: Έμφαση στη στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή κρίση

Την ανάγκη διαχείρισης της ενεργειακής κρίσης με στόχο την προστασία των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών από τις αυξήσεις των τιμών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης.

Όπως σημείωσε ο Κ. Πιερρακάκης, το Eurogroup συνεδριάζει σήμερα σε μια στιγμή υψηλής γεωπολιτικής έντασης, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με τις διεθνείς αγορές να καταγράφουν έντονες αυξήσεις στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου και με σημαντικές επιπτώσεις που συνδέονται με τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες της κρίσης ενδέχεται να επεκταθούν πέρα από την ενέργεια, επηρεάζοντας το κόστος των λιπασμάτων, τις αερομεταφορές και τις χρηματοδοτικές συνθήκες.

Ο ίδιος ανέφερε ότι στο Eurogroup θα συζητηθεί η ενεργειακή πολιτική με μια «διττή προσέγγιση»: συνδυάζοντας τη βραχυπρόθεσμη διαχείριση της κρίσης με τη μακροπρόθεσμη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Όπως είπε, θα δοθεί έμφαση στη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, όσο και στην προστασία των ευρωπαϊκών νοικοκυριών από τις σημαντικές αυξήσεις των τιμών.

«Η λέξη-κλειδί είναι η προσιτή τιμή», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε, επίσης, ότι στις συζητήσεις θα δοθεί έμφαση στη βελτίωση της ενεργειακής διασύνδεσης μεταξύ των κρατών-μελών και στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.

Ο Κ. Πιερρακάκης, ανέφερε, επίσης, ότι οι υπουργοί Οικονομικών παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο θέμα της ενέργειας και είναι «ανοιχτοί στη συζήτηση μέτρων» - κάτι το οποίο «θα εξαρτηθεί από το πώς θα εκδηλωθεί η κρίση τις επόμενες εβδομάδες». Επεσήμανε ότι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η «εργαλειοθήκη» που δημιουργήθηκε το 2022, μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά όπως είπε «δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί».

Τέλος, ο Πρόεδρος του Eurogroup επιβεβαίωσε ότι ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση των χωρών της G7 ήταν η προσφυγή στα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, προκειμένου να μειωθούν οι τιμές της ενέργειας. Παρέπεμψε, ωστόσο, στο ανακοινωθέν της G7 και στο Γάλλο υπουργό Οικονομικών, Λορέν Λεσκίρ που είναι ο προεδρεύων του G7.

Κατέληξε διαβεβαιώνοντας ότι «υπάρχει κοινό πνεύμα όσον αφορά στο πώς πρέπει να αντιδράσουμε, κατανοούμε πλήρως ότι πρέπει να εγγυηθούμε τις προμήθειες και ότι πρέπει να δράσουμε συντονισμένα».

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε:

Μπορώ να ρωτήσω πιο συγκεκριμένα ποιες παρεμβάσεις συζητούνται για την αντιμετώπιση των τιμών της ενέργειας; Υπάρχει κάποια συζήτηση για αναστολή του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS) ή για σημαντικές αλλαγές στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας;

Πρώτα απ’ όλα, είχαμε ήδη προγραμματίσει να θέσουμε τη συζήτηση για την ενεργειακή πολιτική σήμερα, πριν ακόμη εκδηλωθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Τα βασικά θέματα που είχαμε κατά νου ήταν η διασυνδεσιμότητα μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το γεγονός ότι δεν διαθέτουμε μια πραγματικά ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, όπως θα έπρεπε. Γι’ αυτό ανέφερα προηγουμένως την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ως κεντρικό στοιχείο της συζήτησης.

Ταυτόχρονα, βλέπουμε να εκδηλώνεται μια κρίση στη Μέση Ανατολή. Αυτό σημαίνει ότι θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε την ίδια στιγμή τόσο τη βραχυπρόθεσμη διαχείριση της κρίσης όσο και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική ατζέντα μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων και των οικονομικών δυνατοτήτων της Ευρώπης.

Είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση μέτρων. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα εξελιχθεί η κρίση τις επόμενες εβδομάδες. Διαθέτουμε ένα σύνολο εργαλείων που είχαμε αναπτύξει στο παρελθόν, την «εργαλειοθήκη» του 2022, από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και είμαστε απολύτως προσηλωμένοι σε αυτήν. Αναγνωρίζουμε, όμως, ότι αυτή η εργαλειοθήκη πρέπει να προσαρμοστεί και να επικαιροποιηθεί.

Ένα από τα ζητήματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση των G7 ήταν η απελευθέρωση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης, ώστε να μειωθούν οι τιμές ενέργειας. Υπήρξε συναίνεση μεταξύ των χωρών της G7 ότι αυτή είναι μια θεμιτή επιλογή και ότι οι συνθήκες δικαιολογούν την ενεργοποίησή της;

Θα δημοσιευθεί σχετικό ανακοινωθέν από τους G7. Ο καλός μου φίλος, ο Γάλλος υπουργός Roland Lescure, βρίσκεται εδώ. Η Γαλλία προεδρεύει αυτή τη στιγμή των G7. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι υπάρχει ένα κοινό πνεύμα ως προς το πώς πρέπει να αντιδράσουμε. Κατανοούμε πλήρως ότι πρέπει να διασφαλίσουμε τον ενεργειακό εφοδιασμό και ότι χρειάζεται να δράσουμε με συντονισμένο και συγκροτημένο τρόπο. Αυτό θα αποτυπωθεί και στο ανακοινωθέν.

