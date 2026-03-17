Κυρ. Πιερρακάκης: Η κρίση στη Μέση Ανατολή στο επίκεντρο της συνάντησης με τον επικεφαλής του IEA

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, συναντήθηκε σήμερα στο Παρίσι με τον εκτελεστικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ, δύο ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Delighted to meet Executive Director @fbirol today



The @IEA coordinated strategic oil stock release is crucial to ease the impact caused by the crisis in the Middle East



We are committed to limit the impact on energy prices for 🇬🇷 and 🇪🇺citizens and businesses pic.twitter.com/yTm4riYCZt — Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) March 17, 2026

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εξετάστηκε διεξοδικά η εξέλιξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στις διεθνείς αγορές ενέργειας, σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πρόσφατη απόφαση των 32 κρατών- μελών του IEA για την αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα, τη μεγαλύτερη συντονισμένη παρέμβαση στην ιστορία του Οργανισμού, γεγονός που αποτυπώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη άμεσης αντίδρασης για τη διασφάλιση της επάρκειας και τη σταθεροποίηση των αγορών.

Στο πλαίσιο αυτό, επιβεβαιώθηκε η σημασία του διεθνούς συντονισμού και της έγκαιρης ενεργοποίησης όλων των διαθέσιμων εργαλείων, προκειμένου να περιοριστούν οι διαταραχές στον εφοδιασμό και να περιοριστούν οι πιέσεις στις τιμές.