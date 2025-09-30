Η αμερικανική οικονομία απειλείται με σημαντικό κενό πληροφόρησης, καθώς η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ενδέχεται να διακόψει τη συλλογή και δημοσίευση βασικών δεδομένων, εάν δεν εγκριθεί νέα χρηματοδότηση έως την Τετάρτη.

Σε αυτή την περίπτωση, το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (BLS) θα κλείσει, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η προγραμματισμένη δημοσίευση της έκθεσης για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου και να καθυστερήσουν άλλοι κρίσιμοι δείκτες, όπως ο δείκτης τιμών καταναλωτή και τα στοιχεία μισθών.

Αυτή η εξέλιξη προκαλεί ανησυχία σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και επενδυτές, οι οποίοι ήδη δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις τάσεις της οικονομίας έπειτα από διαδοχικά σοκ.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), που βασίζει τις αποφάσεις της σε δεδομένα, θα κληθεί να λειτουργήσει με περιορισμένη πληροφόρηση. Η επικεφαλής στρατηγικής αγοράς της Ritholtz Wealth Management, Κάλι Κοξ, προειδοποίησε ότι χωρίς αυτές τις εκθέσεις, η οικονομία ουσιαστικά «πετάει στα τυφλά».

Ο συνδυασμός αυξανόμενου πληθωρισμού και ανεργίας επιτείνει την αβεβαιότητα. Από την αρχή της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, οι δασμοί έχουν αυξήσει τις τιμές, ενώ οι απελάσεις και οι περικοπές στο ομοσπονδιακό προσωπικό αποδυναμώνουν την αγορά εργασίας. Τον Αύγουστο, ο πληθωρισμός έφτασε στο 2,9%, ενώ η ανεργία ανέβηκε στο 4,3%. Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας περιορίστηκε σε μόλις 29.000 τον μήνα.

Η Fed αντέδρασε με μείωση επιτοκίων, εκφράζοντας ανησυχία για την απροσδόκητη πτώση της απασχόλησης. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, μίλησε για «περίεργη ισορροπία» όπου τόσο η ζήτηση όσο και η προσφορά εργασίας υποχωρούν, με τη μείωση της ζήτησης να οδηγεί σε αύξηση της ανεργίας. Ένα σύντομο κλείσιμο ίσως να έχει περιορισμένες συνέπειες και να δώσει χρόνο στη Fed να επανεκτιμήσει την κατάσταση πριν από τη συνεδρίαση του Νοεμβρίου.

Ιστορικά, τα κυβερνητικά λουκέτα δεν έχουν προκαλέσει ύφεση ή κατάρρευση αγορών, αν και οδηγούν σε βραχυπρόθεσμη αστάθεια και πιέσεις σε εργαζόμενους και εργολάβους. Ωστόσο, η τρέχουσα απειλή του Λευκού Οίκου να απολύσει - και όχι απλώς να θέσει σε άδεια άνευ αποδοχών - χιλιάδες υπαλλήλους κατά τη διάρκεια ενός κλεισίματος αυξάνει τον κίνδυνο. Όπως σημειώνει η Κοξ, ένα νέο σοκ θα ήταν δύσκολο να απορροφηθεί σε μια ήδη ευάλωτη οικονομία.