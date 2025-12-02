Κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού
Shutterstock
Shutterstock

Κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού

02/12/2025 • 16:56
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
02/12/2025 • 16:56
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κλείνει προσωρινά, αύριο Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου και ώρα 18.00, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της 6ης διμηνιαίας δόσης για το 2025. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις.

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Στην ιστοσελίδα, opeka.gr οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.

